Eurocup Γυναικών: Πρεμιέρα για Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό

Οι όμιλοι του Eurocup Γυναικών συνεχίζονται με τον Παναθηναϊκό και τον Αθηναϊκό να κάνουν πρεμιέρα στην διοργάνωση.

Το Eurocup Γυναικών συνεχίζεται και οι δύο ελληνικές ομάδες που βρίσκονται στους ομίλους κάνουν την πρεμιέρα τους.

Πιο συγκεκριμένα, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός μετά το μεταξύ τους ντέρμπι, αφήνουν για λίγο στην άκρη του μυαλού τους το πρωτάθλημα και συγκεντρώνονται στην Ευρώπη.

ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας απέναντι στην ισπανική Αβενίντα, με το τζάμπολ του ματς να γίνεται στις 18:00. Ακόμη, ο Αθηναϊκός θα κάνει και αυτός πρεμιέρα στο «σπίτι» του, καθώς θα υποδεχθεί την γαλλική Σαρνάι (19:30).

Σημειώνεται πως και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το κανάλι της FIBA στο (Youtube).

Αναλυτικά:

18:00 Παναθηναϊκός - Αβενίντα (Youtube)

19:30 Αθηναϊκός - Σαρνάι (Youtube)