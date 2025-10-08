Euroleague: Τόσα χρήματα θα εισπράξουν οι ομάδες φέτος ανάλογα τη θέση τους

Η ομάδα που θα κατακτήσει την Euroleague θα εισπράξει 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο φιναλίστ θα βάλει στα ταμεία το ποσό των 2,1 εκατ.
Ο τρίτος θα λάβει 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο τέταρτος θα πάρει 1,5 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί πως χρήματα θα βάλουν στα ταμεία τους οι 16 πρώτες ομάδες, αφού από την 17η θέση και κάτω δεν θα πάρουν λεφτά οι σύλλογοι.
Αναλυτικά:
Πρώτη θέση: 2,4 εκατομμύρια ευρώ
Δεύτερη θέση : 2,1 εκατομμύρια ευρώ
Τρίτη θέση: 1,8 εκατομμύρια ευρώ
Τέταρτη θέση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ
Πέμπτη θέση : 1,2 εκατομμύρια ευρώ
Έκτη θέση : 1,05 εκατομμύρια ευρώ
Έβδομη θέση : 900 χιλιάδες ευρώ
Όγδοη θέση: 750 χιλιάδες ευρώ
Ένατη θέση: 675 χιλιάδες ευρώ
10η θέση: 600 χιλιάδες ευρώ
11η θέση: 525 χιλιάδες ευρώ
12η θέση : 450 χιλιάδες ευρώ
13η θέση : 375 χιλιάδες ευρώ
14η θέση: 300 χιλιάδες ευρώ
15η θέση: 225 χιλιάδες ευρώ
16η θέση: 150 χιλιάδες ευρώ