Euroleague: Τόσα χρήματα θα εισπράξουν οι ομάδες φέτος ανάλογα τη θέση τους

Γνωστά έγιναν τα ποσά που θα εισπράξουν οι ομάδες στη φετινή Euroleague ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουν στη διοργάνωση.

Η ομάδα που θα κατακτήσει την Euroleague θα εισπράξει 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο φιναλίστ θα βάλει στα ταμεία το ποσό των 2,1 εκατ.

Ο τρίτος θα λάβει 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο τέταρτος θα πάρει 1,5 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί πως χρήματα θα βάλουν στα ταμεία τους οι 16 πρώτες ομάδες, αφού από την 17η θέση και κάτω δεν θα πάρουν λεφτά οι σύλλογοι.

Αναλυτικά:

Πρώτη θέση: 2,4 εκατομμύρια ευρώ

Δεύτερη θέση : 2,1 εκατομμύρια ευρώ

Τρίτη θέση: 1,8 εκατομμύρια ευρώ

Τέταρτη θέση: 1,5 εκατομμύρια ευρώ

Πέμπτη θέση : 1,2 εκατομμύρια ευρώ

Έκτη θέση : 1,05 εκατομμύρια ευρώ

Έβδομη θέση : 900 χιλιάδες ευρώ

Όγδοη θέση: 750 χιλιάδες ευρώ

Ένατη θέση: 675 χιλιάδες ευρώ

10η θέση: 600 χιλιάδες ευρώ

11η θέση: 525 χιλιάδες ευρώ

12η θέση : 450 χιλιάδες ευρώ

13η θέση : 375 χιλιάδες ευρώ

14η θέση: 300 χιλιάδες ευρώ

15η θέση: 225 χιλιάδες ευρώ

16η θέση: 150 χιλιάδες ευρώ