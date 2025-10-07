Ο Πανιώνιος το πάλεψε, ήταν ανταγωνιστικός κόντρα στην Ουλμς αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Χαντς και τελικά γνώρισε την ήττα με 103-96.

Ουλμ και Πανιώνιος αναμετρήθηκαν για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Οι δύο ομάδες είχαν ρεκόρ 1-0 και ήθελαν να συνεχίσουν αήττητες στην διοργάνωση. Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς, η ομάδα του Παβίσεβιτς έφτασε κοντά στο να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά ο Χαντς αστόχησε σε τρίποντο. Έτσι, η Ουλμ πανηγύρισε τη νίκη με 103-96 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-0, με τον Πανιώνιο να πέφτει στο 1-1.

Για τους νικητές ο Σένγκφελντερ μέτρησε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Σμιθ τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Λεντλούμ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Από την άλλη, για τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Χαντς με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον Λιούις να προσθέτει 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Επίσης, ο Σταρκς είχε μόλις 2 πόντους αλλά πήρε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 11 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο.

Προβάδισμα για την Ουλμ στο ημίχρονο

Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά στον αγώνα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν μέχρι και στο +11 (15-4, 19-8). Ο Σμιθ με τρίποντο ανέβασε την διαφορά στους 8 και ο Ουόλ με βολές διαμόρφωσε το 28-22 της πρώτης περιόδου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Πανιώνιος κατάφερε να περάσει μπροστά με τον Χαντς (30-31), η Ουλμ με ένα σερί 8-0 βρέθηκε στο +7 (38-31) και τελικά κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 52-47.

Έφτασε κοντά αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή ο Πανιώνιος

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και έφτασαν σε διψήφια διαφορά (60-50). Στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, ο Πανιώνιος... πάτησε το γκάζι και με το τρίποντο του Τσαλμπούρη μείωσε στον πόντο (72-71). Η Ουλμ αντέδρασε και με το τρίποντο του Όσμπορν και το καλάθι του Λεντλούμ ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο στο +6 (77-71). Στην τελευταία περίοδο ο Πανιώνιος συνέχισε να κυνηγάει και με συνεχόμενα τρίποντα των Χαντς και Λιούις έριξε τη διαφορά στον πόντο (82-81). Λεντλούμ και Τζένσεν με ένα σερί 4-0 διαμόρφωσαν το 85-81, αλλά ο Λιούις με ακόμη ένα τρίποντο μείωσε ξανά σε... απόσταση αναπνοής (85-84). Ο Λεντλούμ ευστόχησε και αυτός από τα 6,75μ. για το 88-84 και ο Τζένσεν με νέο τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 5 (93-88). Η ομάδα του Παβίσεβιτς μείωσε στους 3 με 1/2 βολές του Ουότσον με 18,7" για το τέλος (99-96), ο Ουόλ έκλεψε την μπάλα, ο Χαντς αστόχησε σε τρίποντο και ο Λούντζης έκανε λάθος με την Ουλμ να έχει την κατοχή με 6,3" να απομένουν στο χρονόμετρο και να πανηγυρίζει τη νίκη με 103-96.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 52-47, 77-71, 103-96

Τα στατιστικά του αγώνα.