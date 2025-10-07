Θλάση ο Γκάουντλοκ - Στην αγορά για γκαρντ ο Κολοσσός

Ο Κολοσσός ενημέρωσε πως ο Άντριου Γκάουντλοκ υπέστη θλάση στον δικέφαλο, με τον πολύπειρο γκαρντ να χάνει τα ματς με Άρη και Παναθηναϊκό. Στην αγορά για γκαρντ η ομάδα της Ρόδου.

Άτυχος στάθηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ στην αναμέτρηση του Κολοσσού με την ΑΕΚ για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Ρόδου, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη θλάση στον δικέφαλο και θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με Άρη και Παναθηναϊκό.

Ο Κολοσσός, όπως όλα δείχνουν θα κινηθεί για την απόκτηση ενός γκαρντ το επόμενο διάστημα, προκειμένου να έχει 7 ξένους στην διάθεση του για κάθε ενδεχόμενο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ενημερώνει πως ο αθλητής Andrew Goudelock υπέστη θλάση στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας μας απέναντι σε Άρη και Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Η οικογένεια του Κολοσσού H Hotels Collection εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Andrew Goudelock”.