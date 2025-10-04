Το Περιστέρι στο δεύτερο ημίχρονο... πάτησε το γκάζι και «καθάρισε» το ματς κόντρα στον Πανιώνιο. Έτσι, ο Βασίλης Ξανθόπουλος πανηγύρισε τη νίκη στο ντεμπούτο του ως προπονητής με 87-61.

Ο Πανιώνιος υποδέχθηκε το Περιστέρι σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίαμβο. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι... πάτησαν το γκάζι. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος είδε τους παίκτες του να κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ και έτσι πανηγύρισε τη νίκη στο ντεμπούτο του ως προπονητής με 87-61.

Πολλές αλλαγές στο προβάδισμα και μπροστά ο Πανιώνιος

Ο Νίκολς με τρίποντο άνοιξε το σκορ του αγώνα για το Περιστέρι, με τους γηπεδούχους να περνάνε μπροστά με τους Ουότσον και Σταρκς (4-3). Με νέο τρίποντο του Νίκολς οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 4-6 και μετά την ισοφάριση του Κρούζερ, ο ίδιος σκόραρε ξανά για το 6-8. Ο Λούντζης ευστόχησε σε τρίποντο και ο Ουότσον έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους μετά το καλάθι του Καρντένας (11-10). Με συνεχόμενες βολές το Περιστέρι κατάφερε να προηγηθεί (13-15), αλλά οι Χαντς και Τσαλμπούρης έδωσαν ξανά το προβάδισμα στον Πανιώνιο (16-15). Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν καλάθι-καλάθι και τελικά το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Πανιώνιο να προηγείται με 21-18.

Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες και μπροστά στα αποδυτήρια το Περιστέρι

Ο Λούντζης με ακόμη ένα τρίποντο διαμόρφωσε το 24-18 αλλά ο Χάρις απάντησε με καλάθι και φάουλ για το 24-21. Ο Πέιν κατάφερε να ισοφαρίσει για τους φιλοξενούμενους σε 29-29 και ο Βαν Τούμπεργκεν διαμόρφωσε το 29-31. Λούντζης και Κρούζερ έβαλαν ξανά μπροστά τους γηπεδούχους (33-31) και το προβάδισμα άλλαξε ξανά χέρια με το τρίποντο του Καρντένας (33-34). Ο Κρούζερ απάντησε για το 36-34 αλλά ο Νίκολς με συνεχόμενα καλάθια έκανε το 37-38. Τελικά, το Περιστέρι κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (39-40).

Το Περιστέρι... πάτησε το γκάζι και ξέφυγε στο +15

Ο Κακλαμανάκης μπήκε δυνατά στην επανάληψη και οι Βαν Τούμπεργκεν και Χάρις έφεραν το Περιστέρι στο +10 (39-49). Ο Σταρκς βρήκε σκορ για τους γηπεδούχους (41-49) αλλά Βαν Τούμπεργκεν, Πέιν και Νίκολς ανέβασαν τη διαφορά στους 14 (41-55). Τελικά, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στην τελευταία περίοδο με το υπέρ τους 41-56, μετά την βολή του Πέιν.

Θρίαμβος για το Περιστέρι στο ντεμπούτο του Ξανθόπουλου

Παπαδάκης και Γιάνκοβιτς έφεραν το Περιστέρι στο +20 (41-61) και ο Πανιώνιος δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στον αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι... έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο, με την υπόλοιπη τέταρτη περίοδο να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Τελικά, το Περιστέρι πήρε μία εύκολη νίκη με 87-61.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 39-40, 41-56, 87-61

Τα στατιστικά του αγώνα.