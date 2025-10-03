Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (1-1) ήταν καταιγιστική στο δεύτερο μέρος και διέλυσε με 103-81 την «πρωτάρα» (1-1) της διοργάνωσης στο Πριγκιπάτο, κάνοντας «σεφτέ» στη 2η αγωνιστική με «μπροστάρηδες» τους Μίροτιτς (19 πόντοι) και Τζέιμς (14 πόντοι - 8 ασίστ)

Η εκκίνηση του αγώνα ήταν μια... παράσταση των σέντερ, με τον Τάις να πετυχαίνει 5 πόντους και τον Καμπενγκέλε να είναι απολαυστικός, σκοράροντας 10 πόντους και μαζεύοντας 6 ριμπάουντ! Ο Γερμανός άντεξε μόλις πέντε λεπτά στο παρκέ, καθώς χρεώθηκε με τρία φάουλ, «προδίδοντας» την εμπιστοσύνη του Βασίλη Σπανούλη που δεν τον απέσυρε νωρίτερα. Με τρίποντα των Στραζέλ και Μίροτιτς, συν ένα δίποντο του Τζέιμς, η Μονακό ξέφυγε με 13-7 στο 4'. Ο Καμπενγκέλε έπαιζε... μόνος του (15-13), αλλά ο Ντιαλό προστέθηκε στην εξίσωση για το 18-13 στο 6'. Με τον Τάις «παροπλισμένο», ο Χέιζ μπήκε με ψυχολογία και διαμόρφωσε με πέντε σερί πόντους το 23-17 στο 8'. Παρ' όλα αυτά, οι Μπέικον, Ράιτ και Άντερσον συμμάζεψαν, κάπως, την κατάσταση, μειώνοντας για την Ντουμπάι BC, στο 26-23 της πρώτης περιόδου (10').

Το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο ήλθε από τον Οκόμπο (28-23), ενώ οι Καμένιας και Κόντιτς προστέθηκαν στην «πολυφωνία» των φιλοξενούμενων (30-28, 13'). Ο Χέιζ έφθασε τους 9 πόντους, την ώρα που Μπερτάνς και Μούσα έκαναν «σεφτέ» στο παιχνίδι στα μισά της περιόδου, σε μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με την πρεμιέρα ενάντια στην Παρτιζάν. Τρίποντο από τον Τάρπεϊ για το 37-32 (15') και παράδοση... σκυτάλης σε Μίροτιτς και Ράιτ που πήραν από το «χέρι» τις ομάδες τους. Ο φόργουορντ από το Μαυροβούνιο με το ισπανικό διαβατήριο έγραψε το 43-36 στο 17', ο Ράιτ μείωσε σε 45-41 μέσα σε ένα λεπτό και επέμεινε, διαμορφώνοντας το 50-46 του ημιχρόνου. Μίροτιτς και Ράιτ πήγαν στα αποδυτήρια με 12 πόντους έκαστος, ενώ ο Γιούριτσα Γκόλεματς είδε τον Μπέικον να χρεώνεται με τρίτο φάουλ, στην επιστροφή του στο Μονακό.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειαζόταν ένα ξέσπασμα και το πέτυχε στην τρίτη περίοδο, «εκτοξεύοντας» τη διαφορά στο +25 (79-54), κάτι που προμήνυε η αρχική εικόνα του ματς. Ο Μίροτιτς συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ο Τζέιμς ανέβασε «στροφές» σταδιακά και μαζί με τον Τάις έγραψαν το πρώτο +10, 58-48, στο 22'. Ο Μούσα προσπάθησε να δώσει μια ώθηση στην ομάδα του, όμως η «Salle Gaston Médecin» άρχιζε να... γέρνει υπέρ της οικοδέσποινας Μονακό. Ο Τζέιμς πέτυχε το 69-54 στα μισά του δεκαλέπτου, ο Μίροτιτς ανέβηκε στους 19 πόντους, ο Χέιζ έσπασε το «φράγμα» των 20 πόντων για το 75-54 στο 28' και ο Στραζέλ ανέβασε τη διαφορά στο +25 (79-54)! Ο Μπερτάνς με τον Μούσα μείωσαν λίγο για το 79-59 της περιόδου, όμως τα τελευταία δέκα λεπτά ήταν διαδικαστικά, με τους προπονητές να διατηρούν τους βασικούς, θέλοντας τον ρυθμό.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 50-46, 79-59, 103-81

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Περισσότερα, σε λίγο...