Ο GM των Θάντερ στάθηκε στην... κοινή δέσμευση με τους σούπερ σταρ των πρωταθλητών

Ο GM των Θάντερ, Σαμ Πρέστι, μίλησε για την... κοινή δέσμευση που υπάρχει μεταξύ της ομάδας από την Οκλαχόμα και των σούπερ σταρ της, οι οποίοι υπέγραψαν πολυετή συμβόλαια ανανέωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο GM των πρωταθλητών:

«Είναι προφανώς πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε αυτού του τύπου τους παίκτες υπό καθεστώς συμβολαίου με τον οργανισμό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όλοι τους συνεχίζουν να βελτιώνονται, ενώ παράλληλα έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να επηρεάζουν το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που τους έχουμε. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την αμοιβαία δέσμευση που υπάρχει.

Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, είναι απλώς μια... συνέχεια της δέσμευσης που εκείνοι έχουν αναλάβει απέναντι στον οργανισμό και που ο οργανισμός μας έχει αναλάβει απέναντί τους. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να εξερευνούμε το δυναμικό αυτών των παικτών ως ομάδα στο μέλλον».