«Προς Γαλατάσαραϊ ο Γκιλέσπι»

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιέυματα η Γαλατάσαραϊ έχει βάλει ψηλά στην λίστα της τον Φρεντ Γκιλέσπι.

Προς Τουρκία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Φρεντ Γκιλέσπι. Η Γαλατάσαραϊ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα έχει τοποθετήσει ψηλά στην λίστα της τον 28χρονο σέντερ, προκειμένου να ενισχύσει την frontline γραμμή της.

Ο Γκιλέσπι την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Αρμάνι Μιλάνο την περασμένη σεζόν, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει ρόλο και χρόνο στο rotation του Μεσίνα και ερχόμενος από Ερυθρό και Μπάγερν, μετρώντας 5,1 πόντους και 3,7 ριμπάουντ στο ιταλικό πρωτάθλημα, και 2,9 πόντους με 2,2 ριμπάουντ στην EuroLeague.