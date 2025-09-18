Ντόμπριτς: «Η μεγαλύτερη τιμή το να είμαι αρχηγός - Δεν με εξέπληξαν οι Φινλανδοί»

Ο Όγκνιεν Ντόμπριτς μίλησε στο «MozzartSport» και αναφέρθηκε στη νέα σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα αλλά και στο Eurobasket με την Εθνική Σερβίας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για τις μέρες ξεκούρασης μετά το Eurobasket: «Σύμφωνα με τη συμφωνία με τον προπονητή, είχα ελεύθερο χρόνο, ξεκουράστηκα σωματικά και πνευματικά και είμαι έτοιμος για νέες επαγγελματικές επιτυχίες».

Για την επιστροφή στις προπονήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα: «Είμαι με την ομάδα από πριν λίγες μέρες. Είμαστε όλοι μαζί, το μόνο που λείπει είναι ο Μπολομπόι. Η ομάδα είναι έτοιμη ακόμα και χωρίς αυτόν. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που προχωρήσαμε σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Από ό,τι είδα, η ατμόσφαιρα είναι πολύ θετική και ελπίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι και θα ξεκινήσουμε τη σεζόν όπως πρέπει».

Για τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Οι τυπικές φιλοδοξίες του Ερυθρού, που είναι τα τρόπαια σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα επιπλέον για αυτό, ο Ερυθρός είναι μια τέτοια ομάδα και εξακολουθεί να είναι. Φυσικά, κάθε χρόνο θέλουμε να κάνουμε μια σημαντική πρόοδο στην Euroleague και η ομάδα αποτελείται από ποιοτικούς παίκτες. Είναι απαραίτητο να ταιριάξουν όλοι μεταξύ τους και βρίσκονται εκεί για κάποιο λόγο. Όσοι δημιούργησαν την ομάδα το έκαναν με την ιδέα του πώς θα τους χρησιμοποιήσουν. Σίγουρα, όλα έγιναν με την καλύτερη πρόθεση και με την επιθυμία για τα καλύτερα αποτελέσματα. Ελπίζω ότι όλα θα ταιριάξουν μεταξύ τους και ότι αυτή η ομάδα θα επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα».

Για τους νέους παίκτες στην ομάδα: «Μου αρέσει πολύ, μου αρέσουν τέτοιοι παίκτες και πιστεύω ότι αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ένα σουτ μπορεί να μπει ή να μην μπει και αυτό είναι σχετικό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παλεύουμε όλοι. Φυσικά, μπορεί να χάσουμε παιχνίδια, δεν θα κερδίσουμε τα πάντα, αλλά αν έχουμε αυτό σε κάθε παιχνίδι, τότε μπορούμε να φτάσουμε μακριά».

Για το Eurobasket: «Ένα καλοκαίρι που δεν περιμέναμε, αλλά τι να κάνουμε. Γνωρίσαμε μια βαριά ήττα στους "16", που δεν περιμέναμε, όλοι έβλεπαν την Εθνική ομάδα να κερδίζει μετάλλιο, αλλά αυτό δεν συνέβη. Όλοι περάσαμε δύσκολα, αλλά τελείωσε και πρέπει να στραφούμε σε νέες ευθύνες».

Για την Φινλανδία: «Ακολούθησα τους πάντες μέχρι το τέλος. Οι Φινλανδοί δεν με εξέπληξαν. Έπαιξαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι εναντίον μας, με κίνητρο, ενώ εμείς παίξαμε πολύ άσχημα και δικαίως έφτασαν εκεί που βρίσκονται. Τους συγχαίρω για αυτό. Γνωρίζω επίσης τον προπονητή τους, ήμασταν μαζί στη Βίρτους. Του ευχήθηκα καλή τύχη πριν από τον αγώνα για την τρίτη θέση, δεν κατάφεραν να κερδίσουν, αλλά αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για αυτούς».

Για το αν ξεκουράστηκε: «Δεν κουράστηκα. Το μπάσκετ είναι στο αίμα μας και δεν χορταίνω ποτέ το μπάσκετ. Αυτές οι λίγες μέρες ξεκούρασης ήταν αρκετές για να έρθω φρέσκος στις προετοιμασίες. Η μεγαλύτερη τιμή είναι να είμαι ο αρχηγός. Είμαι στον Ερυθρό εδώ και πολύ καιρό, από τότε που ήμουν πολύ μικρός. Είμαι ευγνώμων στην οικογένειά μου που με πήρε μαζί της σε αυτό το ταξίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά τις κερκίδες και το γήπεδο πήρα το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ειδικά όταν βλέπω πόσοι παίκτες έχουν φορέσει αυτό το περιβραχιόνιο. Νομίζω ότι θα ακολουθήσω τα βήματά τους και θα κερδίσω πολλά τρόπαια με τον Ερυθρό».