To video με τον Σρέντερ να ειρωνεύεται τον Αταμάν στο λεοφωρείο των Γερμανών

Αυτό είναι το video με τον Ντένις Σρέντερ να ειρωνεύεται τον Εργκίν Αταμάν στο πούλμαν της Γερμανίας, μετά την κατάκτηση του Eurobasket από τα «πάντσερ».

Οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας και ο Ντένις Σρέντερ έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας μετά την κατάκτηση του Eurobasket, με τους παίκτες του Μουμπρού να το γιορτάζουν με την ψυχή τους στο πούλμαν της επιστροφής προς το ξενοδοχείο.

Ωστόσο ο Ντένις Σρέντερ κατά την διάρκεια live μετάδοσης στο TikTok ξέφυγε και άρχισε να ειρωνεύεται τον Εργκίν Αταμάν σχετικά με τη δήλωσή του ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής των τελευταίων δέκα χρόνων.

Όπως ανέφερε η Bild, o Σρέντερ ανέφερε κατά τη διάρκεια τουLIVE: “Αταμάν, άντε φύγε από εδώ. Ο καλύτερος προπονητής της δεκαετίας; @ρχίδι@!”.

Tο VIDEO είχε καταγράψει ένας χρήστης του TikTok και μία μέρα μετά τον τελικό και όπως είναι λογικό έχει γίνει viral.