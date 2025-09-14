Αντετοκούνμπο: «Αν δεν είναι ο Σπανούλης στην Εθνική δεν θα είμαι και εγώ - Αφού είναι εδώ, είμαι και εγώ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 τόνισε πως θα βρίσκεται στην Εθνική Ελλάδας όσο είναι εκεί και ο Βασίλης Σπανούλης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του στην Εθνική ομάδα.

Ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να είναι εκεί όσο θα είναι και ο Βασίλης Σπανούλης, και θα αποχωρήσει όταν φύγει.

«Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα» ανέφερε ο «Greek Freak».

