Τόσο εύκολα, τόσο πειστικά. Η Ελλάδα πέρασε από πάνω τη Λιθουανία (76-87) και τώρα τίποτα δεν τη σταματά! Μια νίκη από το πολυπόθητο βάθρο, ιστορικός ημιτελικός με την Τουρκία την Παρασκευή. Αποστολή στην Λετονία.

Ραντεβού με την ιστορία: Έπειτα από 16 χρόνια η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ματς - εφιάλτη των «8» και να περάσει στην τετράδα του EuroBasket 2025. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε «ατσάλινη» άμυνα, έβγαλε προσωπικότητα και... κατάπιε τη Λιθουανία (76-87), που είχε στο πλευρό της σχεδόν 10.000 οπαδούς της στη Ρίγα. Πλέον η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί στη ζώνη των μεταλλίων, για πρώτη φορά μετά το 2009. Το... μπλοκμπάστερ ζευγάρι στους «4» είναι ήδη γνωστό, με την «επίσημη αγαπημένη» να αντιμετωπίζει την Παρασκευή την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν... μάσησε από τους Λιθουανούς στις κερκίδες και το καλό πρώτο ημίχρονο του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ήταν συνεπής στα ριμπάουντ και απέφυγε τα πολλά λάθη, ενώ πήρε και πάλι σκορ με συνέπεια τόσο ύστερα από λιθουανικά λάθη, όσο και στο ανοιχτό γήπεδο. Η άμυνα πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο και η πρόκριση στους «4»... σφραγίστηκε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμα μια φορά έκανε... πλάκα στην αντίπαλη άμυνα. Ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά κυριάρχησε επιθετικά και δεν είχε αντίπαλο (29 πόντοι με 9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 11/16 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 κόψιμο). Αυτή τη φορά ο δεύτερος επιθετικός πόλος, σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, ήταν ο πολύτιμος Βασίλης Τολιόπουλος (17 πόντοι με 6/8 σουτ), με τις... παλιοσειρές της ομάδας να κάνουν ξανά τη διαφορά. Ο Κώστας Σλούκας είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Κώστα Παπανικολάου να συμπληρώνει 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Σπουδαίος αμυντικά ο Κώστας Αντετοκούνμπο (4 κοψίματα), απέδωσε το «σφιχτό» ροτέισιον του Σπανούλη.

Από την άλλη, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θέλησε να κάνει «ζημιά» στην Εθνική Ομάδα και «έγραψε» εντυπωσιακά νούμερα (24 πόντοι, 15 ριμπάουντ), αλλά δεν είχε συμπαραστάτες. Η απουσία του Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν εμφανής, με τους Λιθουανούς να... κολλούν επιθετικά ουκ ολίγες φορές και να γνωρίζουν τον αποκλεισμό.

Η Ελλάδα γύρισε από τη ζόρικη αρχή και... έδειξε τα δόντια της

Ο Σπανούλης άρχισε τον προημιτελικό με τη συνηθισμένη πεντάδα (Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου, Γιάννης), ενώ ο Ρίμας Κουρτινάιτις έβαλε στο ξεκίνημα τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Οι χιλιάδες Λιθουανοί στις εξέδρες δημιούργησαν εκκωφαντική ατμόσφαιρα για το 7-0 της «Λιέτουβα» (4π. του "JV"), αλλά η «γαλανόλευκη» το ισορρόπησε γρήγορα το παιχνίδι (9-8 στο 5', 6π. ο Αντετοκούνμπο και 2ασ. ο Σλούκας). Δια χειρός «Σλου» η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά (12-13 στο 7'), με τον Μήτογλου να κάνει δουλειά (5π., 1ρ.), αλλά να χρεώνεται από νωρίς με 2φ. και να δίνει τη θέση του στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο "Kill Bill" πέρασε τους Τολιόπουλο - Καλαϊτζάκη στο παρκέ (18-19 στο 8' με γκολ - φάουλ του Γιάννη) και λίγο αργότερα ο "Greek Freak" έγινε διψήφιος (11π. στο 9', 19-21 το σκορ). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έγινε «κλειδί» αμυντικά, ο «Τολιό» ευστόχησε ένα τρίποντο και η ομάδα του Σπανούλη «έκλεισε» το δεκάλεπτο στο +5 (19-24).

Γιάννης εναντίον Βαλαντσιούνας και... ματς για γερά νεύρα

Ο Γιάννης κάθισε στον πάγκο, ο Τολιόπουλος βρήκε νέο τρίποντο (22-27 στο 11') και ο Παπανικολάου με 2/2 βολές έστειλε την «επίσημη αγαπημένη» στο +7 (22-29). Σε εκείνο το σημείο ο κόουτς Σπανούλης πήρε πράγματα από τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ δυο τρίποντα από «Σάμο» και Σλούκα έδωσαν... διψήφιο αέρα στην Ελλάδα (24-35 στο 15'). Ο "Giannis" επέστρεψε, αλλά ο Βαλαντσιούνας ήταν... άλυτος γρίφος για την ελληνική άμυνα και η «Λιέτουβα» μάζεψε τη διαφορά (31-37 στο 16' με 11π. και 5ρ. του έμπειρου σέντερ της). Στη συνέχεια, και ο Ντόρσεϊ επανήλθε, όμως ο "JV" έμοιαζε με θηρίο και πήρε το 2ο φάουλ του Γιάννη (33-37 στο 17'). Η «γαλανόλευκη» αστόχησε σε διαδοχικά τρίποντα (1/4 ο Σλούκας, 1/5 ο Μήτογλου), ο Βαλαντσιούνας έκανε ό,τι ήθελε (15π., 6ρ.) και το σουτ του Βελίτσκα (2/2 3π.) έφερε το ματς στον πόντο (38-39 στο 18') και τον Σπανούλη στο... κέντρο του παρκέ έξαλλο. Ο «Τολιό» έδωσε νέα λύση πίσω από τα 6,75μ. (38-42 με 3/4 3π. του διεθνή γκαρντ), ο Αντετοκούνμπο σκόραρε για το 38-44 και η Ελλάδα «έκλεισε» το αγχωτικό Α' Μέρος στο +6 (38-44 στο 20'). Στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική είχε βρει 12π. από λάθη των Λιθουανών και 13π. στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι παρέμεναν εντός αγώνα με 4/8 3π. και 14π. από το ζωγραφιστό. Σπουδαία προσπάθεια από τον Κώστα Αντετοκούνμπο (4 κοψίματα).

«Ατσάλινη» άμυνα της Εθνικής και +12 στο 30'

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό σενάριο: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρώτη κατοχή έκανε το 3ο φάουλ του (επιθετικό) και στη συνέχεια ο Βαλαντσιούνας πήρε μέσα σε 1' το 3ο και το 4ο φάουλ του Μήτογλου (41-44 στο 21'), με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να μπαίνει στη «μάχη». Ωστόσο, παρά τα προβλήματα με τα φάουλ, η άμυνα της «γαλανόλευκης»... έσφιξε και έφερε ένα πολύτιμο 7-0 σερί για το +10 (41-51 στο 25'), με τους Λιθουανούς να αστοχούν πίσω από τα 6,75μ. (0/4 3π.). Στο 26' ο Κουρτινάιτις απέσυρε -για λίγο- τον Βαλαντσιούνας (18π., 8ρ.) και οι βολές του Ίγκνας Σαργιούνας έδωσαν τέλος στο ελληνικό σερί (43-51). Ο τρομερός αμυντικά Κ. Αντετοκούνμπο έκλεψε μια μπάλα με... βουτιά στο παρκέ και ο Σλούκας με 2/2β. αύξησε το προβάδισμα (43-55 στο 27'). Τότε ο Σπανούλης έβαλε τον Σαμοντούροβ αντί του Κ. Αντετοκούνμπο και τον Τολιόπουλο αντί του Σλούκα, ενώ ο Βαλαντσιούνας επέστρεψε. Ο Παπανικολάου με τρίποντο «έγραψε» το 45-58, αλλά οι Νορμάντας - Γκιεντράιτις εκμεταλλεύτηκαν δύο λάθη της ελληνικής επίθεσης και μείωσαν (49-58 στο 28'). Όμως, η Ελλάδα δεν έχασε το «πάνω χέρι», ούσα ανώτερη μέσα από την άμυνά της (52-64 στο 30', 20π. ο Γιάννης).

Ελλαδάρα ομαδάρα στους «4» της Ευρώπης!

Σλούκας και Γιάννης πήραν «ανάσες» στην αρχή της 4ης περιόδου και ο εκπληκτικός Τολιόπουλος έκανε το 52-66. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χρεώθηκε με το 3ο φάουλ του και ο Ρόκας Γκιεντριάτις έβαλε το πρώτο λιθουανικό τρίποντο του Β' Μέρους (55-66 ύστερα από 0/8 της «Λιέτουβα»). Όμως, ο αρχηγός Παπανικολάου «απάντησε» άμεσα για το 55-69 (32'). Ο Κώστας πήρε και το 4ο φάουλ του και ο Γιάννης γύρισε άμεσα, με τον «Τολιό» να μην... βλέπει κανέναν και να κάνει το +16 (55-71, 15π. ο 29χρονος). Ο Κουρτινάιτις έπαιξε τα... ρέστα του με την επιστροφή του Βαλαντσιούνας, αλλά το έξυπνο διάβασμα του «Παπ» έφερε κάρφωμα του Σαμοντούροβ για το 57-73 (34'). Οι Λιθουανοί δεν είχαν «καθαρό μυαλό» και δεν μπορούσαν να βρουν εύκολο σκορ, σε ένα σημείο που η Ελλάδα αστόχησε σε διαδοχικά τρίποντα και ο "V-Span" επανέφερε Σλούκα - Παπανικολάου δίπλα στον Γιάννη για να «κλείσει» κατάλληλα το παιχνίδι. Ο Γιάνναρος βρήκε γκολ - φάουλ για το 60-76 (37') και η Ελλάδα έκλεισε... ραντεβού με την ιστορία, παίρνοντας την πρόκριση στους «4» του EuroBasket (76-87).

Τα Δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87.

Δείτε εδώ τα στατιστικά της αναμέτρησης.

