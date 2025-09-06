Άδειασε τον Ολυμπιακό η Euroleague: «Λάβαμε τριπλάσιες προτάσεις για το F4 - Επιζήμιες και παραπλανητικές διαρροές, υπονομεύουν τη διοργάνωση»!

Πανευρωπαϊκές διαστάσεις παίρνει η στάση του Ολυμπιακού, καθώς η Euroleague απάντησε επίσημα με επιστολή προς την ΚΑΕ ΟΣΦΠ, κάνοντας λόγο για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την περιουσία των συλλόγων και υπονομεύουν την αξιοπιστία της διοργάνωσης!

«Τσουνάμι» εξελίξεων και... απαντήσεων έχει προκληθεί στην μπασκετική σκηνή, μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, που έκανε λόγο για την ανάγκη διαφάνειας στην Euroleague, ενόψει της ανάθεσης του επικείμενου Final Four. Θυμίζουμε πως το SDNA ήταν το Μέσο που αποκάλυψε την επιστολή των πρωταθλητών Ελλάδας προς τον Παούλιους Μοτεγιούνας, στον οποίον έθετε 12 ερωτήματα.

Αρχικά, η Ένωση Προπονητών απάντησε για τα ζητήματα που την αφορούσαν, υποστηρίζοντας πως ο Νίκος Λεπενιώτης είχε ενημερωθεί για όσα ρωτούν οι «ερυθρόλευκοι», ενώ ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση μιλάει αποκλειστικά με την Euroleague, στην προσπάθεια να φέρει το Final Four 2026 στην Αθήνα.

Μετά την επιστολή προς τον Παούλιους Μοτεγιούνας. η Euroleague απάντησε με τη σειρά της στους Πειραιώτες, τους οποίους και... άδειασε.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή υποστηρίζει πως στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της ECA απαντήθηκαν ερωτήματα με διαφάνεια, ενώ τονίζει πως οι ενέργειες των τελευταίων ημερών υπονομεύουν την περιουσία των συλλόγων και πλήττουν την αξιοπιστία του οργανισμού.

Η Euroleague, επιπλέον, ξεκαθαρίζει πως οι δύο προσφορές που έχει λάβει για το Final Four 2026 είναι οι πιο συμφέρουσες που έχουν δοθεί από ευρωπαϊκές πόλεις στα 26 χρόνια ιστορία της διοργάνωσης. Σημειώνει δε πως οι εν λόγω προτάσεις είναι τριπλάσιες της καλύτερης προηγούμενης προσφοράς, προτού αναφέρει πως οι ερωτήσεις αυτές πρέπει να απευθύνονται στο management της διοργάνωσης και όχι με ανοιχτές επιστολές, που είναι επιζήμιες και αντιπαραγωγικές.

Μεταξύ άλλων, η διοργανώτρια αρχή ξεκαθαρίζει πως οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας δεν της επιτρέπουν να κοινοποιήσει αντίγραφα συμβολαίων, ενώ διευκρινίζει πως ο Γκόραν Σάσιτς δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να μιλάει εκ μέρους της Euroleague. Μάλιστα, καλεί όποιον σύλλογο - μέτοχο το επιθυμεί, να εξετάσει τα συμβόλαια με τους συνεργάτες της λίγκας στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Ουσιαστικά, η Euroleague, που... αδειάζει την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή της, αναφέρει σε κάθε τόνο, τόσο αυστηρό και όσο και πιο ήπιο, πως έχει παράσχει πλήρη και διάφανη ενημέρωση και πλέον η ανάθεση του επόμενου Final Four έγκειται στην μυστική ψηφοφορία των μετόχων.