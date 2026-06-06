Ο Παπαβασιλείου αναλαμβάνει την εθνική Νέων

Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική Νέων αναλαμβάνει ο Τόλης Παπαβασιλείου.

Ο Τόλης Παπαβασιλείου εντάσσεται στο team των ομοσπονδιακών και θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Νέων, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του Βαγγέλη Μόρα, ο οποίος έκλεισε στην Athens Kallithea, οι άνθρωποι της ΕΠΟ εξέτασαν τις εναλλακτικές και όλα δείχνουν ότι καταλήγουν στον 43χρονο κόουτς με το πολύ πλούσιο βιογραφικό σε επίπεδο αναπτυξιακού ποδοσφαίρου.

Ο Παπαβασιλείου διετέλεσε τον τελευταίο χρόνο διευθυντής της Ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο ενώ είχε και την καθοδήγηση της Κ19. Τα προηγούμενα χρόνια έκανε σπουδαία καριέρα στον ΠΑΟΚ κατακτώντας όλα τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League, είτε ως πρώτος προπονητής σε Κ15, Κ17 είτε ως βοηθός του Πάμπλο Γκαρσία στην Κ19. Μετά από μία επιτυχημένη διετία (2022-2024) στον Παναθηναϊκό, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε την Β΄ ομάδα του ΠΑΟΚ, χωρίς όμως η θητεία του κράτησε μόνο τέσσερις μήνες, από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο του 2024.

Η συνεργασία αρχίζει τυπικά από την 1η Ιουλίου, θα διαρκέσει για τα επόμενα δύο χρόνια και ο έμπειρος τεχνικός έχει ως πρώτο στόχο τους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027, τον προσεχή Οκτώβριο.

