Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Σε λειτουργία τα συστήματα αεράμυνας

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA γύρω στις 4:15 π.μ., οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν αρκετές περιοχές οφείλονταν αποκλειστικά στη δράση των αντιπυραυλικών συστημάτων

Σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού τέθηκε η αεράμυνα του Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη κύμα επιθέσεων από βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι αρχές ενεργοποίησαν αμέσως τις σειρήνες αεράμυνας σε εθνικό επίπεδο, προειδοποιώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο και να παραμείνουν σε πλήρη επιφυλακή.

Εκρήξεις στον ουρανό και αναχαιτίσεις

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA γύρω στις 4:15 π.μ., οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν αρκετές περιοχές οφείλονταν αποκλειστικά στη δράση των αντιπυραυλικών συστημάτων. Οι στρατιωτικές δυνάμεις κατάφεραν να εξουδετερώσουν τους εισερχόμενους στόχους στον αέρα, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Την ίδια ώρα, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων κάλεσε τον πληθυσμό να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγει την προσέγγιση σε τυχόν συντρίμμια.

Επιθέσεις και στο Μπαχρέιν

Το Ιράν εξαπέλυσε μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στο Μπαχρέιν.

Οι αρχές ασφαλείας του νησιωτικού κράτους ενεργοποίησαν αμέσως το εθνικό σύστημα προειδοποίησης, με τις σειρήνες να ηχούν σε πολλές περιοχές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον πληθυσμό.

Πηγή: newsbomb.gr