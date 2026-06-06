Καιρός σήμερα: Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία – Βροχές στα ορεινά

Ζέστη αλλά και τοπικές βροχές θα περιλαμβάνει ο καιρός σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ειδικότερα το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30, τοπικά στη Θράκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29, τοπικά στα ηπειρωτικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31, τοπικά στη Θεσσαλία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βορειοδυτικοί 3 με 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Στην Κρήτη από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 και στην Κρήτη έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29, τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.