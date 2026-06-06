ΑΕΚ: Αποδεσμεύτηκε από την εθνική Ρουμανίας ο Μαρίν

Ο Ραζβάν Μαρίν δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό φιλικό της Ρουμανίας με την Ουαλία.

Ο Ραζβάν Μαρίν κι άλλοι έξι παίκτες της εθνικής Ρουμανίας δεν θα αγωνιστούν στο αποψινό φιλικό με την Ουαλία, με τον Γκεόργκε Χάτζι να αποφασίζει να τους ξεκουράσει.

Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός των Ρουμάνων αποφάσισε να αποδεσμεύσει επτά ποδοσφαιριστές και να τους στείλει για… πρόωρες διακοπές, θέλοντας να δει κι άλλους παίκτες να αγωνίζονται απόψε στο φιλικό παιχνίδι με την Ουαλία στο Βουκουρέστι.

Ανάμεσά τους είναι και ο Μαρίν της ΑΕΚ, ο οποίος φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν και ο έμπειρος μέσος δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω σε ένα ακόμα φιλικό. Εξάλλου, έπαιξε ένα ημίχρονο στο παιχνίδι με τη Γεωργία προ ημερών και ο Χάτζι γνωρίζει καλά τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο.