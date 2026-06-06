Βινίσιους: «Το Νο10 ανήκει στον Νεϊμάρ»

Καθώς ετοιμάζεται για την τέταρτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Νεϊμάρ ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας και θεραπείας σε 24ωρη βάση στο Νιου Τζέρσεϊ, με τον χρόνο να πιέζει ενόψει της πρεμιέρας της Βραζιλίας απέναντι στο Μαρόκο στις 12 Ιουνίου.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μάλιστα αποκάλυψε πως όχι μόνο ο Νεϊμάρ θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας, αλλά θα διατηρήσει και την ιστορική φανέλα με το Νο10, που έχουν φορέσει στο παρελθόν θρύλοι όπως ο Πελέ και ο Ροναλντίνιο. Ο Βινίσιους Τζούνιορ είχε φορέσει το Νο10 σε αγώνες της εθνικής όταν ο 34χρονος Νεϊμάρ απουσίαζε.

«Ο Βινίσιους Τζούνιορ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να πάρει το Νο10, ίσως σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε ο Ρομάνο. «Η απάντησή του τα είπε όλα για τη σχέση του Νεϊμάρ με τους συμπαίκτες του. Ο Βινίσιους απάντησε: “Καμία πιθανότητα. Το Νο10 ανήκει στον Νεϊμάρ Τζούνιορ”».