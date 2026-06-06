Ακόμη μια... χυλόπιτα για Ρικέλμε - Κατηγορηματική διάψευση από Κλοπ

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε ανέφερε ότι θέλει τον Γερμανό τεχνικό στον πάγκο των Μαδριλένων, όμως λίγη ώρα αργότερα ήρθε κατηγορηματική διάψευση.

Ο Ρικέλμε ισχυρίστηκε ότι αν εκλεγεί πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης θα προσλάβει τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο των Μαδριλένων, με τον ατζέντη του Γερμανού προπονητή να απορρίπτει αυτό το σενάριο.

«Είναι ενοχλητικό. Δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στην προπονητική ενός συλλόγου και είναι ευτυχισμένος στη Red Bull», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Γιούργκεν Κλοπ.

Λίγε ημέρες νωρίτερα, μάλιστα ο Ρικέλμε είχε πει ότι θα αποκτήσει και τον Έρλινκ Χάαλαντ, αναγκάζοντας τους εκπροσώπους του Νορβηγού επιθετικού, να προχωρήσουν και αυτοί σε κατηγορηματική διάψευση.