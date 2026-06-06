Νέα εποχή για τους Ρόκετς: Rebrand ενόψει της σεζόν 2026-27

Οι Χιούστον Ρόκετς αποφάσισαν να προχωρήσουν σε rebranding ενόψει της σεζόν 2026-27.

Οι Χιούστον Ρόκετς… γυρίζουν σελίδα ενόψει της σεζόν 2026-27. Η ομάδα ανακοίνωσε επίσημα νέο λογότυπο, ανανεωμένη χρωματική παλέτα και ολοκαίνουργιες εμφανίσεις, σηματοδοτώντας την επιστροφή στα ιστορικά κόκκινα και κίτρινα χρώματα που συνδέθηκαν με τα back-to-back πρωταθλήματα τις σεζόν 1994 και 1995.

Πιο συγκεκριμένα, οι «Ρουκέτες» εγκαταλείπουν τις ασημί λεπτομέρειες που χρησιμοποιούσαν τα τελευταία χρόνια στις εμφανίσεις του και επαναφέρουν το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα.

Το εμβληματικό γράμμα «R» παραμένει στο επίκεντρο, ωστόσο πλέον πλαισιώνεται από κίτρινο περίγραμμα αντί για γκρι. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και ένα νέο δευτερεύον λογότυπο, εμπνευσμένο από διαστημικές αποστολές, με το «R» να βρίσκεται μέσα σε ένα τρίγωνο.

Δείτε τις αναρτήσεις: