Η Εθνική Νέων αναζητά απάντηση απέναντι στην ισχυρή Πορτογαλία στην Τούμπα

Η Εθνική Νέων δίνει σήμερα (18:00) ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Πορτογαλία στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα της πρεμιέρας από τη Σερβία και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα το διατηρήσει σε τροχιά των στόχων του.

Μετά τα πρώτα παιχνίδια του ομίλου, η Σερβία βρίσκεται στην κορυφή με τρεις βαθμούς, ενώ Πορτογαλία και Καζακστάν μοιράζονται από έναν, έπειτα από το μεταξύ τους 1-1. Η Ελλάδα παραμένει χωρίς βαθμό και βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Το σύνολο του Βασίλη Παπαδάκη γνωρίζει τη σημασία της αναμέτρησης και στοχεύει σε μια εμφάνιση που θα συνδυαστεί με βαθμολογικό όφελος. Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου εξασφαλίζουν την παραμονή τους στη League A ενόψει του δεύτερου προκριματικού γύρου, ενώ η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη θέση θα υποβιβαστεί στη League B.

Στην πρεμιέρα απέναντι στη Σερβία, η ελληνική ομάδα έδειξε θετικά στοιχεία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ωστόσο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας στην επίθεση και ένα στιγμιαίο αμυντικό λάθος στις καθυστερήσεις κόστισαν ακριβά, με αποτέλεσμα να δεχθεί γκολ στο 90'+5' και να φύγει από το γήπεδο χωρίς βαθμό.