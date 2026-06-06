Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οπαδοί της Λάτσιο: Αποχή από διαρκείας και εντός έδρας αγώνες

Σε νέα φάση έντασης περνά η αντιπαράθεση μεταξύ των οργανωμένων φιλάθλων της Λάτσιο και της διοίκησης του συλλόγου. Οι Ultras ανακοίνωσαν την απόφασή τους να απέχουν τόσο από την αγορά εισιτηρίων διαρκείας όσο και από την παρουσία τους στους αγώνες που θα δώσει η ομάδα στο «Ολίμπικο» τη νέα σεζόν.

Η δυσαρέσκεια απέναντι στον πρόεδρο Κλαούντιο Λοτίτο έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς σημαντικό μέρος των οπαδών θεωρεί ότι η ομάδα έχει χάσει την αγωνιστική της ταυτότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Οι περιορισμένες επενδύσεις στο μεταγραφικό κομμάτι, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μετά την αποχώρηση του Σιμόνε Ιντζάγκι, έχουν εντείνει την απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων.

Αν και οι αντιδράσεις των οργανωμένων ήταν εμφανείς και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, αυτή τη φορά αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησαν ότι δεν θα στηρίξουν οικονομικά την ομάδα μέσω των διαρκείας, ενώ δεν θα δώσουν το «παρών» σε κανένα εντός έδρας παιχνίδι σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους φίλους της Λάτσιο να ακολουθήσουν την ίδια στάση, αποφεύγοντας την παρουσία τους στο γήπεδο. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να ασκήσουν ισχυρότερη πίεση προς τη διοίκηση, επηρεάζοντας άμεσα τα έσοδα του συλλόγου.

Το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές μοιάζει πλέον μεγαλύτερο από ποτέ, δημιουργώντας ένα τεταμένο σκηνικό ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.