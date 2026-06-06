Επίσκεψη του Μάνταλου στις ακαδημίες του Πανθρακικού

Στην προπόνηση των ακαδημιών του Πανθρακικού βρέθηκε ο Πέτρος Μάνταλος, κάνοντας έκπληξη στα παιδιά.

Ο Πέτρος Μάνταλος έκανε μια επίσκεψη-έκπληξη στην προπόνηση των ακαδημιών του Πανθρακικού την Παρασκευή, προκαλώντας τα χαμόγελα των παιδιών. Υπεύθυνος της ακαδημίας είναι ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ Θανάσης Ντίνας, ενώ προπονητής τερματοφυλάκων είναι ο αδερφός του αρχηγού της Ένωσης, Λάμπρος.

Αναλυτικά:

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα παιδιά της Ακαδημίας μας στην προπόνηση καθώς ο διεθνής ποδοσφαιριστής και αρχηγός της ΑΕΚ Πέτρος Μάνταλος επισκέφτηκε το προπονητικό μας κέντρο και συνομίλησε μαζί τους.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές μας απόλαυσαν τις στιγμές και έκαναν ερωτήσεις στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος φέτος στέφθηκε πρωταθλητής με την ομάδα του την ΑΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ακαδημία μας προπονητής τερματοφυλάκων είναι ο αδερφός του Λάμπρος. Επιπλέον μίλησε με τον καλό του φίλο Θανάση Ντίνα, υπεύθυνο της Ακαδημίας μας.

Ευχαριστούμε τον Πέτρο για την όμορφη έκπληξη που επιφύλαξε στα παιδιά μας και του ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή του.

