Στο κυρίως ταμπλό του Queen's η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει τη σεζόν στο γρασίδι από το 500άρι τουρνουά του Queen's (8-14/6).

Μετά τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μπήκε στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης και θα κάνει το ντεμπούτο της την προσεχή εβδομάδα.

Η κλήρωση του τουρνουά θα γίνει σήμερα στις 15.30 και επικεφαλής του ταμπλό θα είναι η Έλενα Ριμπάκινα. Στο Λονδίνο, όμως, θα είναι και οι Αμάντα Ανισιμόβα, Βικτόρια Εμπόκο, Μπελίντα Μπέντσιτς, οπότε μιλάμε για ένα πολύ δυνατό field.

Το highlight του τουρνουά, βέβαια, είναι η συνεργασία της Εμπόκο στο διπλό με τη Σερένα Γουίλιαμς, που κάνει το μεγάλο της comeback στα γήπεδα.