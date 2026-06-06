Ρικέλμε: «Δεν μπορεί το μπάσκετ να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον τμήμα στη Ρεάλ»

Ο Ενρίκε Ρικέλμε, υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ, σε δηλώσεις του μίλησε για τους στόχους που έχει στους Μαδριλένους.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως το τμήμα του μπάσκετ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον από τον σύλλογο και τόνισε πως το μέλλον της Ρεάλ είναι στην Euroleague, αρκεί η διοργάνωση να εγγυηθεί διαφάνεια και προστασία.

Παράλληλα αποκάλυψε πως στα σχέδιά του είναι και η δημιουργία γυναικείου τμήματος για την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου.

«Το μπάσκετ έχει κάνει τη Ρεάλ Μαδρίτης σπουδαία εδώ και δεκαετίες. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε ως δευτερεύον τμήμα όταν αντιπροσωπεύει ιστορία, ευρωπαϊκό κύρος και ένα μέλλον για πολλά μέλη», τόνισε μεταξύ άλλων.