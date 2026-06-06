«Πήρε δάνειο από το Πριγκιπάτο η Μονακό, θέλει μπάτζετ 30 εκατ. ευρώ»

Λύση φαίνεται πως βρέθηκε στη Μονακό που θα έχει μάλιστα και μπάτζετ 30 εκατ. ευρώ την επόμενη σεζόν!

Η γαλλική ομάδα στις 19 Ιουνίου θα εμφανιστεί ενώπιον της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμβουλευτικής Διαχείρισης για να παρουσιάσει τα οικονομικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την «Εquipe» όμως, στη Μονακό χορηγήθηκε δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ από το Πριγκιπάτο, με τη γαλλική ομάδα να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά να έχει μπάτζετ 30 εκατ. ευρώ.

Η νέα μέρα περιλαμβάνει νέους επενδυτές και συμμετοχή του Τζαμάλ Μάσμπερν, πρώην παίκτη του ΝΒΑ, με στόχο η Μονακό να πάρει εγγυημένο συμβόλαιο διάρκειας από 3 ως 5 έτη στην Euroleague.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και μένει να θα φανεί η επόμενη μέρα στη γαλλική ομάδα, που το τελευταίο διάστημα ακροβατεί σε ένα σχοινί.