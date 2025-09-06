Η αλήθεια για ακόμη μια φορά θριάμβευσε λόγω SDNA

Η επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τα 12 ερωτήματα κατά της υποψηφιότητας της Αθήνας για το Final Four2026, έγινε γνωστή μόνο από το πορτοκαλί site, αναγκάζοντας τους «ερυθρόλευκους» να… ανοίξουν τα χαρτιά τους.

«Απάντηση αναληθών και παραπλανητικών δημοσιευμάτων» από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι αναφέρει τουλάχιστον, γιατί η αλήθεια δεν κρύβεται και δεν αλλοιώνεται. Το SDNA για πολλοστή φορά οδήγησε προς το φως, προκειμένου να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι τις προθέσεις του καθενός. Από εκεί και πέρα, έχουν μυαλό να κρίνουν.

Δεν περιμένουν την ΚΑΕ Ολυμπιακός και κανέναν άλλον να τους οδηγήσει σε συμπεράσματα. Ειδικά όταν αυτά έρχονται με τον τρόπο που προσπάθησε να το κάνει η ομάδα του λιμανιού. Εξαναγκασμένη από την μόνη αλήθεια, αυτή που αποκάλυψε το πορτοκαλί site.

Στην MAGIC Euroleague μάθατε πως οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν επιστολή στην Euroleague, στην οποία υπάρχουν 12 ερωτήματα. Για ζητήματα που τα χαρακτηρίζουν «διαφάνειας», για διευκρινίσεις αναφορικά με το αν θα υπάρξουν έσοδα για το Telekom Center Athens.

Η ανακοίνωση-δημοσίευση της επιστολής από την ίδια την ΚΑΕ Ολυμπιακός, είναι η απόλυτη σφραγίδα αξιοπιστίας για το SDNA. Μέχρι… κεραίας επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της εκπομπής. Ως προς τον αριθμό των ερωτημάτων, του βασικού τους περιεχομένου και φυσικά στο γενικό συμπέρασμα της ξεκάθαρης αρνητικής στάσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός και των ιδιοκτητών της, στο να γίνει το Final Four στην Αθήνα.

Μια αποκάλυψη που δεν ήρθε μέσω διαρροών του Ολυμπιακού. Δεν προέκυψε από ΜΜΕ ή δημοσιογράφους που εκφράζουν την επικοινωνία της ΚΑΕ του λιμανιού.

Το συμπέρασμα λοιπόν, είναι πως δεν ήθελαν οι Αγγελόπουλοι να γνωστοποιηθεί η πρακτική τους αναφορικά με την… μέχρι τέλους προσπάθεια για να γίνει το Final Four στη Σερβία. Οι κινήσεις αυτές δε θα είχαν γνωστές προφανώς, μόνο που υπάρχει το SDNA για να ρίχνει φως σε τέτοιες κινήσεις. Φανερώνοντας την αλήθεια και μόνο.

Θερμό ευχαριστώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απόλυτη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της MAGIC Euroleague. Ως προς την πρόθεση αναφορικά με το Final Four, είναι περιττή η όποια διευκρίνηση. Και οι τυφλοί είδαν…