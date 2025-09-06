Απάντησε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού η Ένωση προπονητών: «Είχε ενημερωθεί μέσω του Λεπενιώτη»

Η Ένωση προπονητών της Euroleague απάντησε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ενημερωθεί για τον ρόλο του Γκόραν Σάσιτς.

Ο Ολυμπιακός απέστειλε επιστολή στην Euroleague με μία σειρά ερωτημάτων σχετικά με την υποψηφιότητα της Αθήνας για το Final-Four, όπως αποκάλυψε η Magic Euroleague. Σε αυτή την επιστολή υπάρχει και μία ερώτηση για τον ρόλο του Γκόραν Σάσιτς και η Ένωση προπονητών απάντησε με μία ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ενημερωθεί για την συμμετοχή του.

«11. Ισχύει ότι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Euroleague Head Coaches Board, κ. Goran Sasic, εμπλέκεται στην προώθηση της υποψηφιότητας της Αθήνας για το Final Four 2026, επικοινωνώντας με ομάδες προκειμένου να συζητήσει τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις τους απέναντι στην υποψηφιότητα της Αθήνας;» ανέφερε η «ερυθρόλευκη» επιστολή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ένωση Προπονητών της EuroLeague έλαβε γνώση των πρόσφατων δημόσιων σχολίων σχετικά με το ρόλο του Εκτελεστικού Διευθυντή, Γκόραν Σάσιτς, στην υποψηφιότητα της Αθήνας για το Final Four του 2026.

Η Ένωση απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού της ηγεσίας του και του εκτελεστικού διευθυντή του, κ. Σάσιτς. Όπως όλα τα μέλη της Ένωσης, ο κ. Σάσιτς ασκεί τα καθήκοντά του σε πλήρη συμμόρφωση με το καταστατικό της Ένωσης και με τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και ουδετερότητας.

Η Ένωση επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η ευθύνη για την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει το Final Four ανήκει στη διοίκηση της Euroleague και στους συλλόγους-μέλη της, και όχι στην Ένωση. Δεδομένου ότι η ένωσή μας δεν έχει δικαίωμα ψήφου ούτε άμεσο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της επαγγελματικής συμβουλευτικής εργασίας του κ. Σάσιτς και των καθηκόντων του ως εκτελεστικού διευθυντή μας.

Ο κ. Σάσιτς ενεργεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη εμπειρία του ως επιτυχημένος πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four του Βελιγραδίου το 2022. Η εμπειρογνωμοσύνη του στη διαχείριση εκδηλώσεων αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα και του έχει ζητηθεί, με ιδιωτική ιδιότητα, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποψηφιότητα της Αθήνας. Αυτή είναι μια συνήθης πρακτική για άτομα με εξειδικευμένες δεξιότητες στην οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι πρώτοι που ενημερώθηκαν για αυτή την προσπάθεια για το 2026 ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Ιτούδης και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Γιάννης Σφαιρόπουλος, στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague Παούλιους Μοτεγιούνας και ο πρόεδρος της EuroLeague Ντέγιαν Μποντιρόγκα, και τέλος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μέσω του γενικού διευθυντή του συλλόγου Νίκο Λεπενιώτη. Το ίδιο συνέβη και όταν ήταν πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής το 2022, οπότε ήταν ήδη εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης. Τότε, ο κ. Σάσιτς ενημέρωσε δεόντως τον τότε πρόεδρο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον αντιπρόεδρο Πάμπλο Λάσο, τη διοίκηση της Euroleague και τον Δήμο του Βελιγραδίου, καθώς και εκπροσώπους των Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σχετικά με τον κ. Σάσιτς και το πρόσφατο Συνέδριο Προπονητών της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, οφείλουμε να ενημερώσουμε τον Ολυμπιακό και το κοινό ότι το γήπεδο δεν παραχωρήθηκε δωρεάν στην Ένωση. Αντίθετα, καταβλήθηκε ενοίκιο για κάθε τμήμα της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε, κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τον Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Αθλητισμού της Ελλάδας.

Ο πρωταρχικός στόχος της Ένωσης παραμένει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των προπονητών της EuroLeague και η προώθηση της ανάπτυξης του αθλήματος. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της EuroLeague, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνεχή επιτυχία του πρωταθλήματος».