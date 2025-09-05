Επιστολή με 12 ερωτήματα του Ολυμπιακού προς Ευρωλίγκα για το F4: «Πόσα χρήματα ακριβώς θα βγάλει το ΟΑΚΑ»;

Η Magic Euroleague προχώρησε σε ακόμη μια αποκάλυψη για τις νέες επίσημες αντιδράσεις των «ερυθρόλευκων» για την υποψηφιότητα που έχει θέσει το ΟΑΚΑ για το Final Four της Euroleague.

Όπως αποκάλυψε λοιπόν η διαδικτυακή εκπομπή του SDNA, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απέστειλε καινούργια επιστολή προς την Ευρωλίγκα, την οποία υπογράφει ο γενικός διευθυντής των «ερυθρόλευκων», Νίκος Λεπενιώτης, όπου θέτει μια σειρά από ερωτήματα για την υποψηφιότητα της Αθήνας.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ξεκάθαρα αντιπολιτευτική διάθεση απέναντι στην πιθανότητα να διεξαχθεί το F4 στο ΟΑΚΑ, θέτει προς την Euroleague 12 ερωτήσεις. Σε μεγάλο βαθμό οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την οικονομική διαφάνεια της πρότασης, θέτοντας ζητήματα που αφορούν και την εμπλοκή ενός ελληνικού γραφείου μεσολαβητών. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν από την Ευρωλίγκα, να απαντηθεί με λεπτομέρεια ποιο είναι το έσοδο που θα έχει το ΟΑΚΑ από αυτή τη διοργάνωση καθώς διαβλέπουν εμμέσως πιθανό όφελος του Παναθηναϊκού από την παραχώρηση του γηπέδου.

Αυτή είναι μια σειρά από τα πολλά ερωτήματα που έχει θέσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, δίνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή σκληρή μάχη, για να μην διεξαχθεί το Final Four στην Αθήνα.

Οι αφοί Αγγελόπουλοι έχουν πάρει προσωπικά το θέμα και δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να γίνει η διοργάνωση στην Αθήνα και το Telecom Center Athens παρότι μια πιθανή συμμετοχή του Ολυμπιακού στο F4 θα εξυπηρετούσε και τον κόσμο της ομάδας ώστε να δώσει μαζικά το παρών.