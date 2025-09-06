Βρούτσης: «Η ελληνική κυβέρνηση μιλάει αποκλειστικά και μόνο με την Euroleague, με καμία άλλη εταιρεία»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μίλησε για το Final Four του 2026 που διεκδικεί η Αθήνα και σχολίασε την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 στη ΔΕΘ:

«Με τον Ολυμπιακό ασχοληθήκαμε ως κυβέρνηση και ως υπουργείο Αθλητισμού πρόσφατα παραχωρήσαμε το ΣΕΦ, δικαίως, με έναν πολύ ωραίο τρόπο αναλογικό και αυτόν που έγινε του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό. Βάζουμε μια τελεία. Δεύτερον είμαστε περήφανοι για τον ελληνικό μπάσκετ, για την εθνική μας ομάδα, για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την ΑΕΚ όλες τις ομάδες.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι στην κορυφή της Ευρώπης.

Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και πέντε μήνες διά μέσου του υπουργείου Αθλητισμού να διεκδικήσουμε το Final Four στην Αθήνα το ’26. Χθες πράγματι ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση βάσει της οποίας θέτει ως επίμαχο σημείο την ύπαρξη κάποιας εταιρείας διαμεσολαβητή η οποία θα πάρει ένα μεγάλο ποσό για να έρθει το Final Four στην Αθήνα.

Θέλω να διαβεβαιώσω με τον πιο ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Αθλητισμού, που έχει και την ευθύνη της διαπραγμάτευσης, μιλάει αποκλειστικά και μόνο με την Euroleague, με καμία άλλη εταιρεία. Είμαστε ξεκάθαροι ότι ποσό οικονομικό υπάρχει, μιλάμε με την Euroleague και περιμένουμε με χαρά να φιλοξενήσουμε το Final Four. Η επιτυχία αυτή αν επιτευχθεί αφορά την Ελλάδα στο σύνολό της, είναι εθνική υπόθεση, θα είναι εθνική νίκη για τον ελληνικό αθλητισμό».