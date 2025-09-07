Αυτό το «κακό» έχουν οι αποκαλύψεις ερωτημάτων, φέρνουν απαντήσεις…

Αντιληπτό σε όλους έγινε το γιατί ενοχλήθηκε ο Ολυμπιακός από την αποκάλυψη του SDNA για την επιστολή με ερωτήματα που απέστειλε στην EuroLeague.

Από την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και το σχολιασμό της αποκάλυψης της αλήθειας που έκανε το SDNA, φάνηκε η ενόχλησή της. Το θέμα πήρε διαστάσεις τις οποίες δε θα έπαιρνε αν έμενε πίσω από κλειστές πόρτες. Με τον τρόπο αυτό, θα έμεναν σκιές, θα έμεναν αμφιβολίες και ίσως να επηρέαζαν καταστάσεις.

Το κακό με τη δημοσιοποίηση της αλήθειας και όχι το κρυφτούλι για να μη γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, είναι πως φέρνει αντίδραση. Για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός σημασία έχει η δράση να αποκρύπτεται και να φωτίζεται η αντίδραση. Πάγια τακτική την έχουμε δει σε πολλούς τομείς ειδικά τους τελευταίους μήνες.

Η επιστολή του Ολυμπιακού στην EuroLeague, έθεσε κάποια ερωτήματα. Αυτά ουσιαστικά οδηγούσαν σε συμπεράσματα εκείνους που δεν γνώριζαν καλά το θέμα. Άρα άφηναν… σκιές, χωρίς να αναφέρουν το παραμικρό πέρα από ερωτήματα. Μια συνήθης τακτική δημιουργίας εντυπώσεων και ταυτόχρονα αποφυγής συνεπειών. Γιατί είναι διαφορετικό να πεις σε κάποιον «είσαι κλέφτης», απ’ το να τον ρωτήσεις «μήπως είσαι κλέφτης;». Στη συνείδηση αυτού που θα ακούσει και τα δύο, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ειδικά όταν δεν είναι υποχρεωμένος να ασχολείται σχολαστικά με ένα ζήτημα.

Το SDNA δημοσιοποίησε την επιστολή και το γενικό πλαίσιο των ερωτημάτων. Εξαναγκάζοντας την ΚΑΕ Ολυμπιακός να το επιβεβαιώσει μέσω της δημοσίευσης των ερωτημάτων. Ξεκινώντας ένα ντόμινο το οποίο είναι ξεκάθαρο πως ήθελε να αποφύγει το λιμάνι.

Πρώτα απάντησε η EHCB για το θέμα του Σάσιτς. Εν συνεχεία ήρθαν και οι δηλώσεις του Βρούτση. Από τη μία οι προπονητές εξέθεσαν την ΚΑΕ Ολυμπιακός η οποία – όπως επισημαίνεται – γνώριζε τα πάντα μέσω ενημέρωσης του Λεπενιώτη, ενώ ταυτόχρονα είναι εκτός πραγματικότητας οι υπόνοιες για δωρεάν παραχώρηση του ΟΑΚΑ.

Ο υπουργός από την άλλη, ξεκαθάρισε πως η ελληνική κυβέρνηση μιλά αποκλειστικά με την EuroLeague για την υποψηφιότητα που έχει θέσει για το Final Four 2026. Τονίζοντας μάλιστα πως: «Η επιτυχία αυτή αν επιτευχθεί αφορά την Ελλάδα στο σύνολό της, είναι εθνική υπόθεση, θα είναι εθνική νίκη για τον ελληνικό αθλητισμό».

Ως κυβερνητικό στέλεχος, προφανώς ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού δεν βγήκε στην κόντρα με τον Ολυμπιακό, όμως τα λεγόμενά του απάντησαν στους ισχυρισμούς των «ερυθρόλευκων» και έστειλαν το μήνυμα για τη στάση τους. Δηλαδή την «μάχη» τους να μη γίνει στην Ελλάδα το Final Four.

Αυτό το «κακό» έχουν οι αποκαλύψεις του SDNA. Γι’ αυτό το αντιμετωπίζουν σαν… κακό σπυρί γι’ αυτούς. Βγάζει στη φόρα την αλήθεια και έτσι έρχονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν. Διώχνοντας τις όποιες σκιές προσπαθούν να αφήσουν, εκεί που δεν υπάρχουν όπως αποδεικνύεται από τις απαντήσεις.