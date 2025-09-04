Η Γαλλία δεν αντιμετώπισε κανέναν πρόβλημα κόντρα στην Ισλανδία, έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ από το πρώτο λεπτό και με... περίπατο έφτασε στον θρίαμβο με 114-74.

Η Γαλλία αναμετρήθηκε με την Ισλανδία για τους ομίλους του Eurobasket 2025 και έκανε... περίπατο μέχρι τη νίκη. Με το... καλημέρα οι Γάλλοι έδειξαν τις διαθέσεις τους, πήραν διαφορά 27 πόντων και δε κοίταξαν ποτέ πίσω. Έτσι, πανηγύρισαν μία θριαμβευτική νίκη με 114-74. Η Γαλλία πλέον έχει ρεκόρ 4-1 και η Ισλανδία βρίσκεται στο 0-5.

Για την Γαλλία ο Ζακαρί Ρισασέ τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 21:10 και ο Τζέιλεν Χορντ σε 18:56 μέτρησε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Διψήφιοι ήταν επίσης οι Έλι Οκόμπο (14), Μαμ Τζαϊτέ (13), Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό (12), Ναντίρ Ίφι (11), Γκέρσον Γιαμπουσέλε (10) και Αϊζάια Κορντινιέ (10).

Για την Ισλανδία ξεχώρισε ο Μάρτιν Χέρμανσον με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 16:09, ο Τρίγκβι Χλίνασον με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 20:50 και ο Έλβαρ Φρίντρικσον με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18:43.

«Καθάρισε» με το καλημέρα το ματς η Γαλλία

Με το... καλημέρα στο παρκέ η Γαλλία κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη. Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν τον αγώνα με ένα σερί 6-0 του Τζαϊτέ, με τους Χλίνασον και Χέρμανσον να βρίσκουν σκορ για την Ισλανδία (8-4). Στη συνέχεια, οι Γάλλοι... πάτησαν το γκάζι, βρήκαν λύσεις από παντού και με ένα σερί 28-5 έδειξαν πως ο αγώνας θα είναι «περίπατος» (36-9). Στο δεύτερο δεκάλεπτη η Γαλλία δεν άλλαξε την εικόνα της επιθετικά, ωστόσο η Ισλανδία βρήκε τα πατήματά της και ανέβασε την απόδοσή της, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια πίσω με 66-34.

Θρίαμβος με 40 πόντους διαφορά

Στην επανάληψη η Γαλλία... πάτησε το φρένο επιθετικά και έκανε διαχείριση καθώς είχε ήδη «καθαρίσει» το ματς. Την ίδια ώρα όμως, βελτίωσε την άμυνά της και κατάφερε να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 90-46. Όπως και όλο το ματς μετά την πρώτη περίοδο, έτσι και η τελευταία είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Γαλλία να φτάνει τελικά σε μία πολύ άνετη επικράτηση με 114-74.

Τα δεκάλεπτα: 36-9, 66-34, 90-46, 114-74

Τα στατιστικά του αγώνα.

