Tο ρεκόρ της Λετονίας και το μακρινό 1939

Για δεύτερη φορά μέσα σε 20 χρόνια, η Λετονία σημείωσε 109 πόντους σε έναν αγώνα Ευρωμπάσκετ.

Για μόλις πέμπτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η Λετονία έφτασε σε κατοστάρα. Νίκησε την Τσεχία με 109-75, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της που αρχικά είχε σημειωθεί σε μια ήττα στην παράταση από την Ισπανία το 2005. Η Λετονία δεν είχε ξεπεράσει τους 100+ πόντους από τον Γύρο των 16 το 2017, όταν νίκησε το Μαυροβούνιο με 100-68.

Παρόλο που αυτή ήταν μια άνετη νίκη, δεν ήταν η μεγαλύτερη νίκη της Λετονίας σε αγώνα Ευρωμπάσκετ. Αυτή συνέβη το 1939, μια αξέχαστη νίκη με 108-7 επί της Φινλανδίας.

