Παίζοντας στο ρελαντί η Σερβία κέρδισε από το... ημίχρονο την Τσεχία (82-60) με κάνοντας το 4/4 στον όμιλο. Ματς πρωτιάς με την Τουρκία την ερχόμενη Τετάρτη (21:15, 3/9).

Η Τσεχία δίχως να πατήσει το πόδι στο γκάζι κέρδισε από νωρίς την Τσεχία (82-60) και συνεχίζει αήττητη στο Eurobasket. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς έκανε το 4/4 στον όμιλο και πλέον θα παίξει με την Τουρκία την ερχόμενη Τετάρτη (3/9) για την κορυφή στον όμιλο.

Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες, με τον Αβράμοβιτς να είναι ο κορυφαίος με 14 πόντους και 8 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία από τον Πετρούσεφ με 13 πόντους, με τον Μιλουτίνοφ να συμπληρώνει 12 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μπόχατσικ ήταν ο μόνος διψήφιος για την ομάδα του Οκάμπο με 12 πόντους, με τον Ζίντεκ να προσθέτει 9 πόντους.

Εξωφρενικά άστοχη η Τσεχία, έστειλε την διαφορά πάνω από τους 20π. η Σερβία

Από νωρίς θέλησε να καθαρίσει την υπόθεση νίκη η Σερβία η οποία μπήκε φουριόζα στην αναμέτρηση αποκτώντας με το καλημέρα μεγάλο προβάδισμα (11-3 στο 4’), με την Τσεχία να αδυνατεί να ακολουθήσει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Γιόκιτς έδωσε τους πρώτους του πόντους για να δώσει διψήφια διαφορά στους «πλαβί» (+10, 13-3 στο 5’), με το επιμέρους σκορ των Σέρβων να ανεβαίνει στο 20-3 στο 7’ σε μια παράσταση για ένα ρόλο. To τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Πέσιτς στο +22 (27-5), με τους Σέρβους να δείχνουν ασταμάτητοι σε άμυνα και επίθεση.

Χωρίς σκορ έμειναν οι δυο ομάδες στα πρώτα δυο λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου, με την Τσεχία να βγάζει μια μίνι αντίδραση μειώνοντας σε 29-12. Οι Σέρβοι απάντησαν με 6-0 σερί για το 35-12, με τον Μίσιτς να αναλαμβάνει δράση για να ανεβάσει την διαφορά στο +26 (40-14 στο 15’). Οι παίκτες του Οκάμπο ήταν εξαιρετικά άστοχοι (4/20τρ.) μετρούσαν μόλις 17π. σε 18’ με την Σερβία να κλείνει το πρώτο μέρος στο +22 (45-23), όντας το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Στο ρελαντί και δίχως να πατήσει το πόδι στο γκάζι η Σερβία

Ο Κριζ μπήκε ζεστός από τα 6.75μ. για την Τσεχία μειώνοντας την διαφορά κάτω από τους 19π. (48-29) στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Οι Σέρβοι είχαν αφήσει το πόδι από το γκάζι , ωστόσο διατηρούσαν το προβάδισμα τους στα επίπεδα των 20π.(+21, 56-35 στο 25’). Ο Πέσιτς είχε ανοίξει το rotation χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες και οι 12 του έδωσαν σκορ, ωστόσο ήταν φανερή η χαλάρωση τους , με τους Τσέχους να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν, ροκανίζοντας την διαφορά στο -18 (61-43), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο.

Μπόχατσικ και Σβόμποντα μείωσαν την διαφορά για την Τσεχία στο -15 (63-48) με το «καλημέρα» του 4ου δεκαλέπτου, με τους Σέρβους να τρέχουν ένα γρήγορο 4-0 σερί για το 69-50. Τα τελευταία 5' της περιόδου ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η ομάδα του Πέσιτς είχε «κλειδώσει» ουσιαστικά τη νίκη (+20, 75-55 στο 36'), με το τελικό 82-60 να φανερώνει την εικόνα της αναμέτρησης. Πλέον οι Σέρβοι έκαναν το 4/4 στον όμιλο της και θα αγωνιστεί με την Τουρκία για την πρωτιά την ερχόμενη Τετάρτη (21:15, 3/9).

Τα δεκάλεπτα: 27-5, 45-23, 61-43, 82-60.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

