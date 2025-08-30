Η Ισπανία αντέδρασε μετά το «χαστούκι» από τη Γεωργία στην πρεμιέρα και έκανε... επίδειξη δύναμης κόντρα στη Βοσνία (88-67 με 15 εύστοχα τρίποντα). Αποστολή στην Κύπρο.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τόνισε μετά την ήττα από τη Γεωργία πως κανείς δεν μπορεί να ξεγράφει την Ισπανία και οι «φούριας ρόχας» πήραν μια πολύτιμη νίκη, που όπως όλα δείχνουν θα τους εξασφαλίσει -τουλάχιστον- την πρόκριση στη Ρίγα. Η Ισπανία «έπιασε» στο 1-1 τους Βόσνιους και έκανε μια πολύ επιβλητική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Σάντι Αλντάμα ήταν «ζεστός» από την 1η περίοδο και πρωταγωνίστησε στο "must win" της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο, έχοντας 19 πόντους με 7/11 εντός πεδιάς (4/6 τρίποντα) και 5 ριμπάουντ. Επιπλέον, στους διακριθέντες ήταν και οι Ντάριο Μπριθουέλα (15 πόντοι με 5/9 τρίποντα και 5 ασίστ) - Ουίλι Ερνανγκόμεθ (16 πόντοι με 6/7 δίποντα και 4 ριμπάουντ), με τον Χουάντσο να είναι και πάλι θετικός (8 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Στην αντίπερα όχθη, η Βοσνία δεν έβρισκε εύκολο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχε αμυντικά κενά και δεν πήρε πολλά πράγματα από τους βασικούς πυλώνες της. Θυμίζουμε πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την προσεχή εβδομάδα πρώτα τους Βόσνιους (2/9) και μετά τους Ισπανούς (4/9).

Αλντάμα και Μπριθουέλα... ξεμούδιασαν τους Ισπανούς

Οι Βόσνιοι δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα στις κερκίδες και η Ισπανία έμοιαζε... μουδιασμένη στα πρώτα λεπτά (0/5 σουτ, 0-4 το σκορ). Όμως, ο Σάντι Αλντάμα βρήκε ρυθμό (8π., 2ρ.) και άλλαξε τα δεδομένα (10-9 στο 6'), με το τρίποντο του Ντάριο Μπριθουέλα να κάνει το 18-13 (8'). Μάλιστα, ο Ισπανός γκαρντ σκόραρε ξανά για τρεις at the buzzer, για να στείλει την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στο +8 (24-16 στο 10').

One man show του Αλντάμα στην Λεμεσό

Ο Μπριθουέλα ένιωθε «ζεστός» και με το 3ο εύστοχο σουτ του πίσω από τα 6,75μ. έστειλε τους «φούριας ρόχας» στο +12 (30-18 στο 12'). Αντιθέτως, η Βοσνία δυσκολευόταν να βρει εύκολο σκορ, έμοιαζε ένα «κλικ» πίσω σε επίπεδα ενέργειας στην άμυνά της και ο διψήφιος Αλντάμα (11π.) πήγε την απόσταση στο +15 για πρώτη φορά (35-20 στο 15'). Ο Αλεκσάνταρ Λάζιτς με ένα... θορυβώδες poster κάρφωμα ξεσήκωσε τους συμπατριώτες του (37-24 στο 17'), αλλά η ουσία δεν άλλαξε. Κι αυτό γιατί οι διαβασμένοι Ισπανοί έκαναν ένα επιβλητικό πρώτο μέρος (44-30 στο 20') με one man show από τον πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις (16 πόντοι με 6/9 σουτ και 4 ριμπάουντ).

Επίδειξη δύναμης από τους παίκτες του Σκαριόλο με ανεβασμένο Ουίλι Ερνναγκόμεθ

Οι Ισπανοί έπαιζαν... ρολόι με 50% πίσω από τη γραμμή του τρπόντου (11/22 3π.) και η διαφορά έφτασε τους 20π. (53-33 στο 23'), καθώς η ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Το κάρφωμα του Ουίλι Ερνανγκόμεθ διαμόρφωσε το 62-41 (27') και όσο τα λεπτά περνούσαν φαινόταν πως η Βοσνία δεν μπορεί να διαφοροποιήσει την κατάσταση (69-44 στο 29' με γκολ - φάουλ του σέντερ της Μπαρτσελόνα και 72-44 με τρίποντο του Χουάντσο). Επί της ουσίας, τα πάντα είχαν κριθεί από το φινάλε του 3ου δεκαλέπτου (72-47 στο 30').

Οι Ισπανοί «άνοιξαν» το ροτέισιον και έφτασαν στην 1η νίκη

Στο 4ο δεκάλεπτο δεν υπήρχε κάτι που μπορούσε να αλλάξει, ως προς τον τελικό νικητή. Ο Ουίλι ήταν σταθερά κυρίαρχος στη ρακέτα, ενώ ο Μπριθουέλα με το 14ο ισπανικό τρίποντο έκανε το 80-55 (34'). Σε εκείνο το σημείο ο Σκαριόλο πήγε... βαθιά στον πάγκο του, μιας και όλα είχαν κριθεί, με την Ισπανία να πανηγυρίζει τελικά τη νίκη με σκορ 88-67.

Τα Δεκάλεπτα: 24-16, 44-30, 72-47, 88-67.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

