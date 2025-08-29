Συναγερμός στην Σερβία με Μπογκντάνοβιτς

Ο Μπογκντάνοβιτς μετά από μια προσπάθεια να φτάσει στο καλάθι στο πρώτο ημίχρονο, άρπαξε το πίσω μέρος του μηρού του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, χωρίς να αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.
Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ των Σέρβων κάνει λόγο για πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους μυς, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους «Πλάβι», με τον Μπογκντάνοβιτς να υποβάλλεται άμεσα σε μαγνητική.
Πλέον το προπονητικό επιτελείο της Σερβίας, περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο πολύπειρος γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς.
Bogdan Bogdanovic stayed in the locker room at halftime.— Basketball Sphere (@BSphere_) August 29, 2025
Captain of the Serbian national team, suffered an injury near the end of the first half.#EuroBasket pic.twitter.com/BQFAfNPfIe