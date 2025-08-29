Συναγερμός στην Σερβία με Μπογκντάνοβιτς

Πρόβλημα με τον Μπόγνταν Μπογκντάνοβιτς προέκυψε στην Σερβία, αφού ο έμπειρος γκαρντ δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Πορτογαλία.

Ο Μπογκντάνοβιτς μετά από μια προσπάθεια να φτάσει στο καλάθι στο πρώτο ημίχρονο, άρπαξε το πίσω μέρος του μηρού του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, χωρίς να αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ των Σέρβων κάνει λόγο για πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους μυς, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους «Πλάβι», με τον Μπογκντάνοβιτς να υποβάλλεται άμεσα σε μαγνητική.

Πλέον το προπονητικό επιτελείο της Σερβίας, περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο πολύπειρος γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς.