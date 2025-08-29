H Εσθονία έβαλε δύσκολα στην Λετονία, με την ομάδα του Λούκα Μπάνκι να γλιτώνει το κάζο στο φινάλε επικρατώντας με 72-70. Πρώτη νίκη για την παρέα του Πορζίνγκις που ήταν καθοριστικός στο τέλος με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ.

H Λετονία τα βρήκε σκούρα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι κόντρα στην μαχητική Εσθονία, ωστόσο η ομάδα του Λούκα Μπάνκι σοβαρεύτηκε και πήρε τη πρώτη της νίκη στο τουρνουά επικρατώντας με 72-70.

Οι διοργανωτές ανέβηκαν στο 1-1 και το απόγευμα του Σαββάτου αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Σερβία, ενώ από την αντίπερα όχθη οι Εσθονοί έπεσαν στο 0-2, γνωρίζοντας εξ' αρχής πως το έργο τους είναι πολύ δύσκολο.

Για τους νικητές ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ήταν ο πολυτιμότερος, με τον παίκτη των Χοκς πλέον να σημειώνει 26 πόντους με 7 ριμπάουντ, όντας καθοριστικός στο φινάλε. Στους 9 πόντους σταμάτησε ο Λόμαζ με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, πληθωρική παρουσία από τον Ζάγκαρς με 8 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη Κόνοκτσουκ και Τας μέτρησαν από 13 πόντους έκαστος, με τον Κουλαμάε να προσθέτει 12 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Βρήκε ρυθμό με όπλο το τρίποντο και ξέφυγε η Εσθονία

Με τον καλύτερο τρόπο εκκίνησε το παιχνίδι η Εσθονία, με τους Κουλαμάε και Βένε να βρίσκουν στόχο από μακριά για +7 (11-4 στο 3’) σε ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό και υψηλό σκορ. Ο Πορζίνγκις από πλευράς Λετονίας μετρούσε όλους τους πόντους της ομάδας του (6π.), με τους παίκτες του Μπάνκι να είναι άστοχοι από τα 6.75μ. (0/5τρ.), έχοντας παράλληλα και 4 λάθη. Oι Εσθονοί ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους μέσω της άμυνας τους και με όπλο τους το μακρινό σουτ (6/8τρ.) διατηρούσαν την υπέρ τους διαφορά (+7, 19-12 στο 8’). To τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Πέντερσεν στο +4 (21-17), με τους «τυπικά» γηπεδούχους να παίζουν με αυτοπεποίθηση κόντρα στην Λετονία που ήταν φανερά έξω από τα… νερά της.

Διατήρησε το προβάδισμα της η Εσθονία, αιφνιδιάζοντας τους Λετονούς

Με το καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου η Εσθονία εκτόξευσε την διαφορά στο +9 (26-17) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, την στιγμή που οι Λετονοί είχαν μείνει για περισσότερο από 2:30 χωρίς σκορ. O Πορζίνγκις ανέλαβε δράση και με ένα μίνι 4-0 σερί μείωσε σε 29-23, φτάνοντας τους 10π., ωστόσο ήταν φανερό πως το σύνολο του Πέντερσεν είχε το μομέντουμ της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Μπάνκι ανέβασαν την πίεση τους στην άμυνα, κυκλοφόρησαν την μπάλα στην επίθεση, μειώνοντας την διαφορά στο -4 (33-29 στο 17’). Ο Ζάγκαρς έδωσε ενέργεια και σκορ στην ομάδα του, με την Λετονία να μειώνει στον πόντο ύστερα από αρκετή ώρα (37-36), με την Εσθονία να κλείνει το ημίχρονο στο +4 (42-38).

Ανέβασε την πίεση της και πήρε προβάδισμα η Λετονία

Φουριόζα από το πρώτο μέρος μπήκε και στο δεύτερο η Εσθονία, η οποία ανέβασε την διαφορά της στο +8 (46-38), με την άμυνα της Λετονίας να είναι νωθρή αφήνοντας του διαδρόμους στους παίκτες του Πέντερσεν (50-41 στο 23’). Ο Κόρουντσουκ με 7 συνεχόμενους πόντους έβαλε «πονοκέφαλο» στον Λούκα Μπάνκι, καθώς επανέφερε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 52-41 στο 25’), με τον Ζάγκαρας να απαντά με 5-0 σερί για το 52-46. Ο Σμιτς με γκολ-φάουλ μείωσε σε απόσταση ενός τριπόντου (-3, 52-49 στο 27’), με την Εσθονία να διατηρεί το προβάδισμα της , παρά την πίεση των Λετονών (59-54 στο 27’). Ο Πορζίνγκις με 6 συνεχόμενους πόντους μείωσε στον πόντο (61-60 στο 28’), ενώ ο Ζόρικς με τρίποντο έβαλε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση μπροστά την ομάδα του στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (61-63).

Γλίτωσε το κάζο η Λετονία και πήρε την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση

Οι δυο ομάδες έμειναν χωρίς πόντο για περισσότερο από 3' με την Λετονία να διατηρεί το μικρό υπέρ της προβάδισμα (61-63 στο 33'). Η επιθετική δυστοκία των δυο ομάδων συνεχίστηκε, με τον Πορζίνγκις να σπάει το ρόδι για την ομάδα του (61-65 στο 35') και την Εσθονία να παραμένει χωρίς σκορ για 9' (!). Το επιμέρους σκορ της 4ης περιόδου ήταν 0-2 σε 8' με τα δυο σύνολα να βγάζουν σημάδια κούρασης, αστοχώντας σε όλα τα σουτ που εκτελούσαν. Ο Πορζίγνκις με 1/2β. έγραψε το 61-66, με τον Κουλαμάε να σημειώνει τους πρώτους πόντους της ομάδας του μετά από 11' αστοχίας για το 64-66 στο 38'. Ο Τάς αστόχησε σε δυο βολές, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει σε απόσταση ενός σουτ, με τον Πορζίνγκις να σκοράρει γκολ-φάουλ για το 64-71 στο 39'. Ο Γιούσαρ απάντησε άμεσα με τρίποντο για το 67-71, με τον Τας να σκοράρει 1/2β. για το 68-71 20'' πριν το φινάλε. Ο Ζόρικς με 1/2β. έγραψε το 68-72 με 4'' να μένουν για το φινάλε. Ο Ντρελ μείωσε για την Εσθονία σε 70-72, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, με την Πολωνία να παίρνει την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

