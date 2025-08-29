Όποιος δεν συμπεριέλαβε τη Λιθουανία στα φαβορί του Eurobasket, έκανε λάθος. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας -με 19 πόντους σε μόλις 13 λεπτά συμμετοχής- και η παρέα του διέλυσαν το Μαυροβούνιο (94-67), θα παίξουν την πρωτιά στον όμιλο με τη Γερμανία και βλέπουν μακριά, κόντρα στις προβλέψεις!

Η Λιθουανία είναι εδώ κι έτοιμη να κάνει ζημιές (2-0) και να διαψεύσει αυτούς που δεν την υπολογίζουν ανάμεσα στα φαβορί του Eurobasket. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν τρομακτικός, με τον Ρίμας Κουρτινάιτις να μην τον χρησιμοποιεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν ασταμάτητος και η «Λιέτουβα» όπως όλα δείχνουν θα παίξει την πρωτιά στο ματς με τη Γερμανία.

Από την άλλη πλευρά το Μαυροβούνιο απογοήτευσε και πάλι, είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο (0-2) και θα παίξει τα ρέστα της στα επόμενα παιχνίδια κόντρα σε Φινλανδία, Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία για μία θέση στα νοκ άουτ.

Η Λιθουανία ήταν το απόλυτο αφεντικό στο παρκέ και στα 40 λεπτά, κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία τoυ Eurobasket με 35 τελικές πάσες, έχοντας 11 λάθη και 17 κλεψίματα! Εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα με 27/43 (63%) και ξεκούραστο 41% (9/22 τριπ.) από την περιφέρεια.

Το μόνο που κατάφερε να κερδίσει το Μαυροβούνιο -και τελικά δεν είχε σημασία- ήταν τα ριμπάουντ, έχοντας 42 έναντι 27.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κουρτινάιτις ήταν ο Βαλαντσιούνας, που έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο και σε 13:09 είχε 19 πόντους (5/5 διπ., 3/4 τριπ.), 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Τρομερός και ο Γιοκουμπάιτις, που μοίρασε 12 τελικές πάσες και είχε 21 πόντους (7/14 διπ., 2/2 τριπ.). Διψήφιοι και οι Μάρεκ Μπλάζεβιτς και Αρνάς Βελίτσκα (2/3 τριπ.), που είχαν από 10 πόντους.

Από το Μαυροβούνιο, ο Νίκολα Βούτσεβιτς προσπαθούσε μόνος του με 20 πόντους (7/14 διπ.) και 10 ριμπάουντ, με τον Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς να έχει 13, αλλά όταν τα πάντα είχαν κριθεί. Στους 10 ο Μάρκο Σιμόνοβιτς.

Τρομερός Βαλαντσιούνας και στο +11 η Λιθουανία

To παιχνίδι ήταν ντέρμπι στην εκκίνηση, με το σκορ να είναι 6-6 με τη συμπλήρωση του πρώτου τριλέπτου και τους Γιοκουμπάιτις (4π.) και Βούτσεβιτς (4π.) να πρωταγωνιστούν. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Βαλαντσιούνας (6π.), που με 4 σερί πόντους διαμόρφωσε το 10-6 στο 5', με τον Γιοκουμπάιτις να στέλνει την ομάδα του Κουρτινάιτις για πρώτη φορά στο +8 (17-9) στο 7'. Ο Βαλαντσιούνας (12π.) είχε κέφια από νωρίς και με τρίποντο στο 8' έγραψε το 20-11, με την Σαργκιούνας να φέρνει την πρώτη διψήφια διαφορά στο 9' (24-13), με τη Λιθουανία να κλείνει το δεκάλεπτο μπροστά με 26-15.

Ασταμάτητος «Βάλα», εντυπωσιακός Γιοκουμπάιτις κι εξαφανίστηκε η Λιθουανία

Το Μαυροβούνιο στην έναρξη της δεύτερης περιόδου προσπάθησε να ρίξει τη διαφορά, αλλά ο «καυτός» Γιοκουμπάιτις (11π.) με τρίποντο στο 13' έφερε πάλι τη Λιθουανία στο +12 (31-19), με τον άσο της Μπάγερν στο 14' να διαμορφώνει το 33-19. Η ομάδα του Κουρτινάιτις έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, το ίδιο και ο Γιοκουμπάιτις (16π., 2/2 τριπ.), που με τρίποντο στο 16' έστειλε τη Λιθουανία για πρώτη φορά στο +17 (38-21). Ο Νορμάντας στο 18' έγραψε το 42-23, με τον on fire Βαλαντσιούνας (19π., 3/4 τριπ.) να διαμορφώνει το 45-23 και πάλι από την περιφέρεια. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο, με τη Λιθουανία να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 47-28.

Παρέμεινε το απόλυτο αφεντικό του ματς

Το Μαυροβούνιο ούτε στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικό, με τον Γιοκουμπάιτις να φτάνει από νωρίς σε double-double (16 π., 10 ασ.) και με την 10η τελική του πάσα ο Μπλάζεβιτς να πηγαίνει τη διαφορά στους 24 (55-31) στο 23'. Την ίδια στιγμή η ομάδα του Ράντοβιτς τα είχε σπάσει από την περιφέρεια με 2/15 τρίποντα (13%), με τη Λιθουανία να κάνει πάρτι και στα κλεψίματα, έχοντας 10, με το τελευταία να φέρνει τις 2/2 βολές του Σιρβίντις και το 60-35 στο 25'. Κάπου εκεί το Μαυροβούνιο έδειξε σημάδια ζωής και με σερί 7-0 και τρίποντο του Βούτσεβιτς (16π.) μείωσε σε 60-42 στο 27', με τη Λιθουανία να χάνει κάπως τον ρυθμό της, αλλά να κρατάει ψηλά τη διαφορά στο τέλος του δεκαλέπτου (66-45). Στα αξιοσημείωτα πως δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο ο Βαλαντσιούνας.

Απλά κι άνετα το 2/2 η Λιθουανία

Και η έναρξη της τέταρτης περιόδου βρήκε τον «Βάλα» στον πάγκο, με τον Μπιρούτις να κάνει τη δουλειά του στο παρκέ, καρφώνοντας και μοιράζοντας τάπες (70-48 στο 32'). Η Λιθουανία πλέον είχε πιάσει το σόου, με τον Σεντεκέρσκις στο 33' να διαμορφώνει το 74-48 και να ρίχνει τίτλους τέλους στην υπόθεση νίκη. Το Μαυροβούνιο πλέον έχασε και το μυαλό του κι έδειξε σημάδια εκνευρισμού, με τον Βελίτσκα στο 35' με τρίποντο να κάνει το 79-48 και να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +31. Το μόνο που απέμενε πλέον ήταν το τελικό σκορ, με τη Λιθουανία να φτάνει στην επικράτηση και το 2/2 στον όμιλο με το 94-67.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 47-28, 66-45, 94-67

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

