Μπιτάτζε στο SDNA: «Αφού κερδίσαμε την Ισπανία, μπορούμε και την Ελλάδα - Υποψήφιος MVP ο Γιάννης» (vid)

Ο Γκόγκα Μπιτάτζε μίλησε στο SDNA μετά τη νίκη της Γεωργίας κόντρα στην Ισπανία και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αποστολή στην Κύπρο.

Η Γεωργία κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ισπανία (83-69) και να βάλει... φωτιά από νωρίς στον όμιλο της Ελλάδας στο Eurobasket. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:58 στο παρκέ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο 26χρονος μίλησε στην κάμερα του SDNA. Σχολίασε τον αγώνα και τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να μείνει ενωμένη η ομάδα αν θέλει να πετύχει μεγάλα πράγματα.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην Εθνική Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε τρομερή, δηλώνοντας ωστόσο πως η Γεωργία μπορεί να πάρει τη νίκη απέναντί της. Ακόμη, ξεχώρισε την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο SDNA:

Για το τί περιμένει από τον όμιλο: «Ειλικρινά, τίποτα. Πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όσα μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλες ομάδες και να λέμε "αν χάσουν αυτό το ματς μπορούμε να περάσουμε". Αν δεν μείνουμε ενωμένοι και αν δεν σκεφτόμαστε εμάς σαν ένα άτομο... Αυτό είναι αυτή η ομάδα. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον, πολλά σκαμπανεβάσματα. Η Γεωργία απολύει ανθρώπους οπότε είναι δύσκολο να τα πάμε καλά κάποιες φορές αλλά αγαπάμε ο ένας τον άλλον και είναι σαν μία μεγάλη οικογένεια».

Για το αν περίμενε τέτοια διαφορά κόντρα την Ισπανία: «Είναι τρομερή ομάδα, κέρδισαν το Ευρωμπάσκετ, είναι στις 3-5 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Παίξαμε καλή άμυνα, έχασαν κάποια σουτ, βάλαμε κάποια σουτ. Είχαμε περισσότερα hustle plays και οι προπονητές έκαναν εξαιρετική δουλειά, το σκάουτινγκ».

Για την Ελλάδα: «Πρέπει να ανησυχούμε για αυτούς. Θα παίξουμε και θα δούμε. Θα προετοιμαστούμε. Τρομερή ομάδα. Ο Γιάννης είναι πάντα υποψήφιος για το βραβείο του MVP. Θα είναι δύσκολο να τον σταματήσεις. Θα μείνουμε ενωμένοι και αν μπορούμε να κερδίσουμε την Ισπανία, πιστεύω μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα».

