Η Γεωργία παρατάχθηκε με πλάνο και αποφασιστικότητα, οι Μαμουκελασβίλι (19π., 7ρ., 6ασ.) - Μπιτάτζε (15π., 5ρ.) «έλαμπαν» και η ομάδα του Ντζίκιτς... κατάπιε την Ισπανία (83-69) στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025. «Πάλεψε» ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που ήταν πρώτος σκόρερ και ριμπάουντερ των ηττημένων (13π., 8ρ.). Αποστολή στην Κύπρο.

Η Ισπανία μπήκε στο φετινό EuroBasket γνωρίζοντας πως ξεκινάει από το μηδέν, όπως ανέφερε προ ημερών ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Με πολλές απουσίες, με νέα πρόσωπα στην περιφέρεια και με μεγάλα ερωτηματικά. Απέναντί της βρήκε μια ομάδα που... δάγκωνε στην άμυνα και δεν αστειευόταν. Η τριπλέτα Σάντο Μαμουκελασβίλι - Τορνίκε Σενγκέλια και Γκόγκα Μπιτάτζε έδειξε πως μπορεί να συνυπάρξει στο παρκέ και έδωσε ένα «σκληρό» μάθημα στους «φούριας ρόχας». Έτσι, η Γεωργία ξεκίνησε με το δεξί το τουρνουά και έκανε το 1-0, με το σύνολο του Σκαριόλο να υποχωρεί στο 0-1.

Φυσικά, man of the match ήταν ο ασταμάτητος Σάντρο Μαμουκελασβίλι. Ο νέος ψηλός των Τορόντο Ράπτορς ήταν ασταμάτητος και... μαγικός σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού του, τελειώνοντας την πρεμιέρα με μια σπουδαία εμφάνιση: 19 πόντοι, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ορεξάτος ήταν και ο Μπιτάτζε (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ), με τον πολύπειρο «Τόκο» να προσθέτει 13 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη, οι αδυναμίες της ισπανικής περιφέρειας και η απουσία πολλών επιλογών δεν γινόταν να... κρυφτούν. Στα «ρηχά» οι «φούριας ρόχας», παρά την μεγάλη προσπάθεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού Aktor ήταν ο πρώτος σκόρερ και ριμπάουντερ της Ισπανίας (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ σε 18'), αλλά δεν αρκούσε. Άστοχος ο Σάντι Αλντάμα (12π. με 5/15 σουτ).

Δυναμικό ξεκίνημα των Γεωργιανών

Οι Ισπανοί ξεκίνησαν προβληματικά το παιχνίδι (4λ. στο 5') και η Γεωργία με την τριπλέτα Σενγκέλια, Μαμουκελασβίλι και Μπιτάτζε μαζί στο παρκέ πήρε το «πάνω χέρι» (11-6 στο 5' και 15-9 στο 7'). Μάλιστα, με αποτελεσματική αμυντική λειτουργία και τρανζίσιον παιχνίδι η ομάδα του Ντζίκιτς πήγε στο +10 (19-9 στο 8', 7π. ο «Μάμου»). Όμως, όταν οι Γεωργιανοί ψηλοί πήγαν στον πάγκο για «ανάσες», οι «φούριας ρόχας» κατάφεραν να «ροκανίσουν» γρήγορα την απόσταση (20-17 στο 10').

Επέστρεψε η Ισπανία με «κλειδί» στην άμυνα τον Χουάντσο

Η ισπανική αντεπίθεση συνεχίστηκε με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να διορθώνει τα αμυντικά κακώς κείμενα της ομάδας του και οι τυπικά φιλοξενούμενοι επέστρεψαν για τα καλά από το -10 (22-22 στο 14'). Ο Ντζίκιτς επανέφερε τους starters του, το δίδυμο Μαμουκελασβίλι (8π., 2ρ., 3ασ.) - Μπιτάτζε (8π., 4ρ., 2ασ.) έκανε «θραύση» όσο ο Χουάντσο ήταν στο πάγκο, αλλά ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ βρήκε επιθετικό ρυθμό (8π.) σε ένα αμφίρροπο σκηνικό (28-26 στο 16' και 31-29 στο 18'). Το ημίχρονο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με χαμηλό τέμπο και... ανοιχτούς λογαριασμούς για την επανάληψη (37-35 με buzzer beater του Μπριθουέλα - 11π. ο Ντούντα Σανάντζε).

Ασταμάτητος ο Μαμουκελασβίλι, σταθερά... προβληματική η εικόνα των Ισπανών

Ο Σενγκέλια πήρε... μπρος (10π.), η Ισπανία σούταρε με κακά ποσοστά (5/19 3π.) και η Γεωργία επανέκτησε τον έλεγχο (46-38 στο 23'). Ο Σάντι Αλντάμα... αφυπνίστηκε στην επανάληψη (12π.) για να μαζέψει ξανά την απόσταση (46-44 στο 25'), σε ένα σημείο που ο Ντζίκιτς «προστάτευε» τον Μπιτάτζε (3φ.). Και πάλι, όμως, η «μαχητική» Γεωργία είχε τις λύσεις. Έπαιξε σκληρή άμυνα, πήρε μια ασύλληπτη αλληλουχία φάσεων από τον Μαμουκελασβίλι (15π., 5ρ., 5ασ.) και ανέβασε τη διαφορά στο +9 (53-44 στο 26'). Ο Σκαριόλο επανέφερε τους αδελφούς Ερνανγκόμεθ, αλλά ο Σερμαντίνι με φόλοου «έφτιαξε» το +10 της Γεωργίας (57-47 στο 28'), λίγο πριν από το 57-49 του 30'.

«Μαχητές» από τη Γεωργία... κατάπιαν την ομάδα του Σκαριόλο

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με δυο μεγάλα σουτ μείωσε για τους τυπικά φιλοξενούμενους (61-54 στο 32') και ο Ντζίκιτς κάλεσε time out μετά τον αιφνιδιασμό του Λόπεζ - Αροστέγκι (61-56), για να επαναφέρει την καλή πεντάδα του. Η Ισπανία ένιωθε ξανά «ζωντανή», ο Χουάντσο αστόχησε σε δυο τρίποντα και τρόπος να... περιοριστεί ο Μαμουκελασβίλι δεν βρισκόταν με τίποτα. Έτσι, ο νέος ψηλός των Τορόντο Ράπτορς παίζοντας... αέρινα διαμόρφωσε το 63-58 (34') και στη συνέχεια το 67-58 (35'), χάρη σε ένα κομβικό 6-0 των Γεωργιανών. Η σκυτάλη πέρασε στα χέρια του Μπιτάτζε, ο οποίος έκανε ένα προσωπικό 5-0 με τον κόσμο και τον πάγκο της Γεωργίας να ξεσπάει στο +12 (72-60 στο 37'). Η Ισπανία ήταν ανήμπορη να αντιδράσει και η ομάδα του Ντζίκιτς πήρε μια σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 (83-69 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 20-17, 37-33, 57-49, 83-69.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

