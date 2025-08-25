Ολο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του EuroBasket 2025

Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από τη Nova, αυτοί της Εθνικής και άλλοι κατ’ επιλογή από την ΕΡΤ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

To μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του μπάσκετ δίνεται με το EuroBasket 2025. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από τη Nova, αυτοί της Εθνικής και άλλοι κατ’ επιλογή από την ΕΡΤ (αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα από τη δημόσια τηλεόραση και επισήμως).

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα αθλητικά κανάλια της Nova από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου όλους τους αγώνες του 42ου FIBA EuroBasket καθώς και την προσπάθεια της «επίσημης αγαπημένης», Εθνικής μας ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τα άλλα παιδιά να επιδιώκουν έπειτα από χρόνια τη διάκριση..

To Novasports θα μεταδώσει όλους τους αγώνες της διοργάνωσης και θα έχει συνεχή παρουσία τις ημέρες των αγώνων, με την ομάδα των «Playmakers» να μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στο τουρνουά. Στο στούντιο θα είναι ο Χρήστος Καούρης, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης. Η εκπομπή, που θα είναι διαθέσιμη και στο κανάλι Novasports στο YouTube, θα συνδέεται καθημερινά με την αποστολή του Novasports στην Κύπρο που θα αποτελείται από τους Δημήτρη Καρύδα, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, και Νικήτα Αυγουλή αλλά και τη Λετονία, για την τελική φάση, με τους απεσταλμένους Δημήτρη Καρύδα, Χρήστο Καούρη και Νικήτα Αυγουλή.

Τετάρτη 27 Aυγούστου

13:30 Μ. Βρετανία-Λιθουανία, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

14:45 Τσεχία-Πορτογαλία, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

16:30 Μαυροβούνιο-Γερμανία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

18:00 Λετονία-Τουρκία, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 Σουηδία-Φινλανδία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:15 Σερβία-Εσθονία, Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Ισραήλ-Ισλανδία, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:00 Γεωργία-Ισπανία, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

18:00 Βέλγιο-Γαλλία, Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:15 Βοσνία-Κύπρος, Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:30 Σλοβενία-Πολωνία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Ελλάδα-Ιταλία, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 29 Αυγούστου

13:30 Γερμανία-Σουηδία, Novasports4 σε Γιαννίκου Δούσκα

14:45 Τουρκία-Τσεχία, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

16:30 Λιθουανία-Μαυροβούνιο, Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:00 Εσθονία-Λετονία, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:30 Φινλανδία-Μ. Βρετανία, Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 Πορτογαλία-Σερβία, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Σάββατο 30 Αυγούστου

13:30 Λιθουανία-Γερμανία, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

14:45 Τσεχία-Εσθονία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

15:00 Ισλανδία-Βέλγιο, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:00 Ιταλία-Γεωργία, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

16:30 Μ. Βρετανία-Σουηδία, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

18:00 Λετονία-Σερβία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

18:00 Γαλλία-Σλοβενία, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

18:15 Κύπρος-Ελλάδα, Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα

20:30 Μαυροβούνιο-Φινλανδία, Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 Τουρκία-Πορτογαλία, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 Πορτογαλία-Ισραήλ, Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:30 Ισπανία-Βοσνία, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα, Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα

15:00 Σλοβενία-Βέλγιο, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

18:00 Ισραήλ-Γαλλία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

18:15 Ισπανία-Κύπρος, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Πολωνία-Ισλανδία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 Βοσνία-Ιταλία, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

13:30 Σουηδία-Μαυροβούνιο, Novasports4

14:45 Εσθονία-Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία, Novasports4

18:00 Πορτογαλία-Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία-Λιθουανία, Novasports4

21:15 Σερβία-Τσεχία, Novasports Start

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Βέλγιο-Ισραήλ, Novasports4

15:00 Ελλάδα-Βοσνία, Novasports Start

18:00 Ισλανδία-Σλοβενία, Novasports4

18:15 Κύπρος-Γεωργία, Novasports Start

21:30 Γαλλία-Πολωνία, Novasports4

21:30 Ιταλία-Ισπανία, Novasports Start

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

13:30 Μαυροβούνιο-Μεγάλη Βρετανία, Novasports4

14:45 Εσθονία-Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία-Σουηδία, Novasports4

18:00 Τσεχία-Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία-Γερμανία, Novasports4

21:15 Τουρκία-Σερβία, Novasports Start

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία-Γεωργία, Novasports Start

15:00 Γαλλία-Ισλανδία, Novasports4

18:00 Ισραήλ-Σλοβενία, Novasports4

18:15 Ιταλία-Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία-Βέλγιο, Novasports4

21:30 Ισπανία-Ελλάδα, Novasports Start

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

12:00 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start

15:15 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start

18:30 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start

21:45 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start

15:15 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start

18:30 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start

21:45 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 FIBA EuroBasket – A’ Προημιτελικός, Novasports Start

21:00 FIBA EuroBasket – Β’ Προημιτελικός, Novasports Start

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 FIBA EuroBasket – Γ’ Προημιτελικός, Novasports Start

21:00 FIBA EuroBasket – Δ’ Προημιτελικός, Novasports Start

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

17:00 FIBA EuroBasket – A’ Hμιτελικός, Novasports Start

21:00 FIBA EuroBasket – B’ Hμιτελικός, Novasports Start

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00 FIBA EuroBasket – Μικρός τελικός, Novasports Start

21:00 FIBA EuroBasket – Τελικός, Novasports Start

