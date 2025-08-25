Ολο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του EuroBasket 2025

To μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του μπάσκετ δίνεται με το EuroBasket 2025. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από τη Nova, αυτοί της Εθνικής και άλλοι κατ’ επιλογή από την ΕΡΤ (αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα από τη δημόσια τηλεόραση και επισήμως).
Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στα αθλητικά κανάλια της Nova από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου όλους τους αγώνες του 42ου FIBA EuroBasket καθώς και την προσπάθεια της «επίσημης αγαπημένης», Εθνικής μας ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τα άλλα παιδιά να επιδιώκουν έπειτα από χρόνια τη διάκριση..
To Novasports θα μεταδώσει όλους τους αγώνες της διοργάνωσης και θα έχει συνεχή παρουσία τις ημέρες των αγώνων, με την ομάδα των «Playmakers» να μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στο τουρνουά. Στο στούντιο θα είναι ο Χρήστος Καούρης, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης. Η εκπομπή, που θα είναι διαθέσιμη και στο κανάλι Novasports στο YouTube, θα συνδέεται καθημερινά με την αποστολή του Novasports στην Κύπρο που θα αποτελείται από τους Δημήτρη Καρύδα, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, και Νικήτα Αυγουλή αλλά και τη Λετονία, για την τελική φάση, με τους απεσταλμένους Δημήτρη Καρύδα, Χρήστο Καούρη και Νικήτα Αυγουλή.
Τετάρτη 27 Aυγούστου
13:30 Μ. Βρετανία-Λιθουανία, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
14:45 Τσεχία-Πορτογαλία, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
16:30 Μαυροβούνιο-Γερμανία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
18:00 Λετονία-Τουρκία, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
20:30 Σουηδία-Φινλανδία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:15 Σερβία-Εσθονία, Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
Πέμπτη 28 Αυγούστου
15:00 Ισραήλ-Ισλανδία, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
15:00 Γεωργία-Ισπανία, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
18:00 Βέλγιο-Γαλλία, Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
18:15 Βοσνία-Κύπρος, Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:30 Σλοβενία-Πολωνία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 Ελλάδα-Ιταλία, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα
Παρασκευή 29 Αυγούστου
13:30 Γερμανία-Σουηδία, Novasports4 σε Γιαννίκου Δούσκα
14:45 Τουρκία-Τσεχία, Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
16:30 Λιθουανία-Μαυροβούνιο, Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
18:00 Εσθονία-Λετονία, Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
20:30 Φινλανδία-Μ. Βρετανία, Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:15 Πορτογαλία-Σερβία, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
Σάββατο 30 Αυγούστου
13:30 Λιθουανία-Γερμανία, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
14:45 Τσεχία-Εσθονία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
15:00 Ισλανδία-Βέλγιο, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
15:00 Ιταλία-Γεωργία, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
16:30 Μ. Βρετανία-Σουηδία, Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
18:00 Λετονία-Σερβία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
18:00 Γαλλία-Σλοβενία, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
18:15 Κύπρος-Ελλάδα, Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα
20:30 Μαυροβούνιο-Φινλανδία, Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:15 Τουρκία-Πορτογαλία, Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:30 Πορτογαλία-Ισραήλ, Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
21:30 Ισπανία-Βοσνία, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
Κυριακή 31 Αυγούστου
15:00 Γεωργία-Ελλάδα, Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα
15:00 Σλοβενία-Βέλγιο, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
18:00 Ισραήλ-Γαλλία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
18:15 Ισπανία-Κύπρος, Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 Πολωνία-Ισλανδία, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 Βοσνία-Ιταλία, Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
13:30 Σουηδία-Μαυροβούνιο, Novasports4
14:45 Εσθονία-Τουρκία, Novasports Start
16:30 Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία, Novasports4
18:00 Πορτογαλία-Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία-Λιθουανία, Novasports4
21:15 Σερβία-Τσεχία, Novasports Start
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
15:00 Βέλγιο-Ισραήλ, Novasports4
15:00 Ελλάδα-Βοσνία, Novasports Start
18:00 Ισλανδία-Σλοβενία, Novasports4
18:15 Κύπρος-Γεωργία, Novasports Start
21:30 Γαλλία-Πολωνία, Novasports4
21:30 Ιταλία-Ισπανία, Novasports Start
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
13:30 Μαυροβούνιο-Μεγάλη Βρετανία, Novasports4
14:45 Εσθονία-Πορτογαλία, Novasports Start
16:30 Λιθουανία-Σουηδία, Novasports4
18:00 Τσεχία-Λετονία, Novasports Start
20:30 Φινλανδία-Γερμανία, Novasports4
21:15 Τουρκία-Σερβία, Novasports Start
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
15:00 Βοσνία-Γεωργία, Novasports Start
15:00 Γαλλία-Ισλανδία, Novasports4
18:00 Ισραήλ-Σλοβενία, Novasports4
18:15 Ιταλία-Κύπρος, Novasports Start
21:30 Πολωνία-Βέλγιο, Novasports4
21:30 Ισπανία-Ελλάδα, Novasports Start
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
12:00 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start
15:15 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start
18:30 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start
21:45 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
12:00 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start
15:15 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start
18:30 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start
21:45 FIBA EuroBasket – Φάση των 16, Novasports Start
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
17:00 FIBA EuroBasket – A’ Προημιτελικός, Novasports Start
21:00 FIBA EuroBasket – Β’ Προημιτελικός, Novasports Start
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
17:00 FIBA EuroBasket – Γ’ Προημιτελικός, Novasports Start
21:00 FIBA EuroBasket – Δ’ Προημιτελικός, Novasports Start
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
17:00 FIBA EuroBasket – A’ Hμιτελικός, Novasports Start
21:00 FIBA EuroBasket – B’ Hμιτελικός, Novasports Start
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00 FIBA EuroBasket – Μικρός τελικός, Novasports Start
21:00 FIBA EuroBasket – Τελικός, Novasports Start