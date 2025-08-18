Τώρα που βγήκατε απ’ τα υπόγεια που ήσασταν κρυμμένοι, στα υπόλοιπα γιατί δεν «απαντήσατε»;

Πρώτα ξεσκεπάστηκε, μετά κρύφτηκε, έπειτα διασύρθηκε και όταν στο τέλος κάλυψε τη γκέλα, εκ του ασφαλούς πούλησε και τρέλα. Η ΕΟΚ σε νέες περιπέτειες.

Ρεσιτάλ αλαζονείας και γραφικότητας από την ΕΟΚ, θίγοντας δημοσιογράφους και ΜΜΕ που είναι ξεκάθαρα υπέρ της, αλλά και πλήρη αδιαφορία σχολιασμού ζητημάτων που όντως φέρνουν τοξικότητα στο μπάσκετ με υπογραφή Λιόλιου.



Το έκανε η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της μετά τους τελικούς της GBL, το επαναλαμβάνει τώρα με θέση της. Αφού το βουλώνει όσο «καίει» η μπάλα, αφήνει να ξεχαστεί ένα ζήτημα κι όταν αισθάνεται «ασφάλεια» βγαίνει και δίνει το δικό της σόου. Σχολιάζοντας μόνο όσα θέλει, κατηγορώντας αόρατους εχθρούς χωρίς να κάνει καμία αυτοκριτική και δίχως καμία αναφορά στα πιο «καυτά» ζητήματα.



Πρώτα απ’ όλα, η αλαζονική ΕΟΚ είναι ντροπή και αχαριστία να βγάζει στη σέντρα τα ΜΜΕ που την στηρίζουν – σχεδόν υποχρεωτικά – και δημοσιογράφους οι οποίοι ενώ ήταν δυναμικότατοι και άκρως επικριτικοί με την προηγούμενη διοίκηση, τώρα τα βρίσκουν όλα όμορφα.

Για αυτούς προφανώς η αναφορά για κατευθυνόμενους κύκλους, «παράκεντρα», με κείμενα που εν γνώση των συντακτών τους έγραφαν ψέματα.

Έχουν εξ ιδίαν γνώση για όσα μοιράζουν μέσω κύκλων και διαρροών ενώ τα πρωταθλήματα αποφασίζονται με «προεδρικό διάταγμα». Οχι του Προέδρου της Δημοκρατίας…



Αφού όπως υποστηρίζει η ΕΟΚ δεν υπήρξε κανένα θέμα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ήταν ψέματα και οι αναφορές για την ευθύνη των Μπακς; Και φυσικά δε συζητάμε για τα κείμενα με αναφορές για την αλαζονεία της ΕΟΚ που έχει εξοργίσει τους Μπακς. Όλα όσα αναφέραμε, γράφτηκαν σε ΜΜΕ που στηρίζουν αναφανδόν τον Λιόλιο στο μεταξύ.



Επειδή οι συντάκτες δεν ήταν τρελοί, ούτε ψεύτες όπως με περίσσια χυδαιότητα αναφέρει η θέση της ΕΟΚ, μια απλή ερώτηση και εύλογη απορία προς την Ομοσπονδία:



Αν όντως δεν υπήρξε κανένα θέμα και όλοι έλεγαν ψέματα για πάνω από μια βδομάδα που δεν τολμούσατε να πάρετε θέση, τότε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιατί δεν έκανε προπόνηση με την ομάδα;



Γιατί δεν αγωνίστηκε με το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ;



Γιατί δεν ταξίδεψε στην Κύπρο, όπου τον περίμενε ο κόσμος και έχασε παράλληλα και δύο φιλικά με Σερβία και Ισραήλ, εξαγριώνοντας μάλιστα τους Σέρβους που δήλωσαν ότι λόγω του Γιάννη πήραν μέρος σε αυτό το τουρνουά;



Γιατί δεν έπαιξε στη Θεσσαλονίκη κόντρα στο Μαυροβούνιο;



Αφού όλοι είναι ψεύτες και κακοί, μάλλον ο ίδιος ο Γιάννης θα βαριόταν. Σωστά κύριοι της ΕΟΚ που με τόσο θράσος δουλεύετε τον κόσμο μετά από πολλά 24ωρα σιωπής και ενοχής;



Πάμε όμως και σε κάτι άλλο. Ξαφνικά βγήκατε απ’ το καβούκι σας μέσω μιας θέσης για το θέμα Αντετοκούνμπο. Κατηγορώντας όλους τους άλλους για τοξικότητα στην Εθνική. Ούτε τα άντερα να γράψετε επίσημη ανακοίνωση δεν είχατε γιατί θα τη διάβαζαν και Αμερικάνοι ενώ τώρα περιορίστηκε η κατανάλωση εντός των τειχών…



Μια και βρήκατε την ευκαιρία, δεν σας περίσσευε λίγος χρόνος ακόμη να απαντήσετε συνολικά στα θέματα που αφορούν το μπάσκετ και σχετίζονται με την Εθνική;



Γιατί δεν είπατε κουβέντα για τον Τόμας Γουόκαπ που είχε δεσμευτεί πως θα χάσει τα προνόμια του ελληνικού διαβατηρίου αν δεν παίξει στην Εθνική;



Γιατί δεν απαντήσατε στους πέντε διεθνείς οι οποίοι είναι στην ομάδα και έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό και στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, δείχνοντας εσάς ως πρόβλημα του μπάσκετ και παραγωγούς της τοξικότητας;



Γιατί δεν είπατε κάτι στην γραπτή βολική σας θέση – αν βγαίνατε να μιλήσετε δημόσια μπορεί κάποιος «κακός» να έκανε ερωτήσεις – αναφορικά με τα θέματα πως παικτών που απουσιάζουν από την Εθνική;



Είναι τόσα τα θέματα που σαπίζουν το μπάσκετ εσωτερικά κι εσείς μετά από τόσες μέρες είχατε το θράσος να διαψεύσετε όλους τους δημοσιογράφους. Είτε το SDNA που φανέρωσε την αλήθεια, είτε όσους ακολούθησαν δίνοντας τη δική τους εξήγηση και χωρίς κανείς να τολμήσει να πει πως δεν υπάρχει θέμα. Ακόμη και οι πιο «δικοί σας».



Η Εθνική και το μπάσκετ συνολικά, μαράζει στα χέρια σας. Έχετε κάνει τον κόσμο να αγανακτήσει, σας στηρίζει μόνο η πλευρά του Ολυμπιακού και αυτό δε σας απασχολεί. Νομίζετε πως βρέχει αλλά στην πραγματικότητα απλά πέφτουν 500.000 σταγόνες πάνω σας σαν καταιγίδα. Όσα και τα χρήματα της αγοράς του Καραγιαννίδη.

Δε διστάζετε να κοροϊδέψετε την ίδια την κοινωνία, απλά και μόνο για να φύγει από πάνω σας η ευθύνη. Θεωρώντας πως έτσι θα πείσετε έστω και έναν άνθρωπο.

Ξεφτιλίζετε την Πολιτεία που στηρίζει μια άρρωστη κατάσταση και πολύ περισσότερο τους χορηγούς σας, που πληρώνουν για τον Γιάννη κι εσείς ψάχνετε στις 10 Αυγούστου πώς θα πληρώσετε την ασφάλεια.



Φυσικά για την πλειοψηφία των ζητημάτων που καταστρέφουν το μπάσκετ, ούτε τσιμουδιά. Ούτε θέση, ούτε «κύκλοι», ούτε τίποτα. Μόνο ανυπόστατες κατηγορίες με πολυήμερη καθυστέρηση.



Το ερώτημα παραμένει και θα τίθεται μέχρι να βρεθεί έστω ίχνος τσίπας: Ποιος ο λόγος που έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόσες μέρες από τις δραστηριότητες της Εθνικής; Έτσι του κάπνισε; Σε κάνα μήνα ίσως προκύψει μια νέα θέση που θα μας κάνει σοφότερους.

Μέχρι τότε απολαύστε την χλεύη του κόσμου.