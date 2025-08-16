Ακόμη μία αποτυχημένη διοργάνωση για την Ελλάδα, καθώς οι Παίδες ηττήθηκαν με 74-62 από τη Γερμανία και έτσι ολοκλήρωσαν στην 10η θέση το Eurobasket U16.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην Γερμανία για το παιχνίδι κατάταξης των θέσεων 9-10 του Eurobasket U16. Η Εθνική Παίδων γνώρισε την ήττα με 74-62 και τερμάτισε στην 10η θέση της διοργάνωσης, με τους Γερμανούς να βγαίνουν ένατοι.

Έτσι, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πορεία της στη διοργάνωση με μόλις τρεις νίκες. Απέναντι στην Ρουμανία στον όμιλο (74-67), απέναντι στην Φινλανδία (85-70) και απέναντι στην Γεωργία (65-50). Από την άλλη, οι Παίδες ηττήθηκαν από τη Λετονία (74-68), από την Ιταλία (66-57), από τη Σερβία (92-65) και τη Γερμανία.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο πρώτο σκορ στην πρώτη περίοδο (11-15), όμως η Γερμανία κατάφερε να πάει μπροστά στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (23-36). Στην επανάληψη η Ελλάδα δεν κατάφερε να μπει ξανά στον αγώνα, μετά το τέλος της τρίτης περιόδου ήταν πίσω με 43-61 και τελικά ηττήθηκε με 62-74.

Για την Ελλάδα ο Καπιρέλης μέτρησε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 27:01, ενώ για τη Γερμανία ξεχώρισε ο Πλάτο με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 μπλοκ σε 20:32.

Τα δεκάλεπτα: 11-15, 23-36, 43-61, 62-74

Τα στατιστικά του αγώνα.