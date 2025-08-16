Σαρωτική η Σερβία με Μπογκντάνοβιτς-Γιόκιτς, κέρδισε με +29 την Τσεχία (vid)

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 20 πόντους (όλους στο πρώτο ημίχρονο), με τον Νίκολα Γιόκιτς α να συνεισφέρει με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε επίσης μια γεμάτη βραδιά με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, στους 10 πόντους και ο Νίκολα Γιόβιτς.
Για την Τσεχία, που έπαιζε χωρίς Βέσελι και Σατοράνσκι, ο Μάρτιν Μάρτιν Κριζ (είχε 12 πόντους και ακολούθησαν με 11 πόντους οι Μάρτιν Πετέρκα, Γιαν Ζίντεκ και Οντρέι Χάνζλικ.
Τα δεκάλεπτα: 29-21, 61-48, 92-68, 113-84