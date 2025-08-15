Χαλιμπάρτον: «Νιώθω καλά που φοράω ξανά δύο παπούτσια»

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στους τελικούς του ΝΒΑ και ο δρόμος που έχει ο σταρ των Πέισερς μέχρι την επιστροφή στα παρκέ είναι μακρύς.
Ο άσος των Ιντιάνα Πέισερς δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στα social media, φορώντας ξανά παπούτσια και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του.
“Νιώθω καλά που φοράω ξανά δύο παπούτσια”, ήταν το μήνυμα του Χαλιμπάρτον.
Feels good to have 2 shoes on again🙏🏽💙 pic.twitter.com/OU4gH8uDFw— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) August 14, 2025