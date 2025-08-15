Χαλιμπάρτον: «Νιώθω καλά που φοράω ξανά δύο παπούτσια»

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στα social media μετά τον σοκαριστικό του τραυματισμό, σημειώνοντας πως είναι χαρούμενος που φοράει δυο παπούτσια.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στους τελικούς του ΝΒΑ και ο δρόμος που έχει ο σταρ των Πέισερς μέχρι την επιστροφή στα παρκέ είναι μακρύς.

Ο άσος των Ιντιάνα Πέισερς δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στα social media, φορώντας ξανά παπούτσια και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του.

“Νιώθω καλά που φοράω ξανά δύο παπούτσια”, ήταν το μήνυμα του Χαλιμπάρτον.