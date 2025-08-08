Τριπλή άφιξη την Κυριακή για τον ΠΑΟΚ

Από Κυριακή (10/8) ξεκινούν οι αφίξεις των νέων παικτών στον ΠΑΟΚ, με τον Στίβεν Μπράουν να κάνει την αρχή το μεσημέρι και τους Τζάκσον και Μουρ να ακολουθούν.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ ξεκίνησε και ουσιαστικά το πρόγραμμα αφίξεων των νέων ξένων παικτών της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί τη νέα σεζόν.

Ο Στίβεν Μπράουν είναι αυτός που θα κάνει την αρχή. Ο Αμερικανός γκαρντ, που θα ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Washington, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Κυριακής (12:35), ενώ το ίδιο βράδυ θα φτάσουν σχεδόν ταυτόχρονα δύο ακόμη παίκτες της ομάδας μας.

O Κέι Τζέι Τζάκσον αναμένεται στις 20:25, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που θα έχει ξεκινήσει από το Houston, ενώ ο Κλίβελαντ Μέλβιν αναμένεται στις 20:30 στο αεροδρόμιο MΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης.

Τη Δευτέρα (11/8) φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο προπονητής του ΠΑΟΚ mateco, Γιούρι Ζντοβτς, συνεχίζοντας πλέον διά ζώσης τα καθημερινά meeting με τους συνεργάτες του, ενόψει και της έναρξη της προετοιμασίας, καθώς για το απόγευμα της Τρίτης (12/8) είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας.

Ο Μπεν Μουρ θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το πρωί τα Τετάρτης (13/8) στις 08:45, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι του από το Σικάγο. Την ίδια αφετηρία θα έχει και ο Mάρβιν Τζόουνς, ο οποίος ωστόσο θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη μία εβδομάδα αργότερα και πιο συγκεκριμένα το πρωί (08:45) της Τρίτης 19/8.