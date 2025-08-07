Ατζέντης Λίλαρντ: «Δεν είχε την ευκαιρία να παίξει στους Μπακς όπως στα πρώτα 12 χρόνια της καριέρας του»

Ο ατζέντης του Ντάμιαν Λίλαρντ μίλησε για τη θητεία του 35χρονου στους Μιλγουόκι Μπακς, τονίζοντας πως δεν μπορούσε να... ξεδιπλώσει το ταλέντο του.

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ αποτελεί παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς και επέστρεψε στο «σπίτι» του, υπογράφοντας ξανά στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Ο ατζέντης του παίκτη, Άαρον Γκούντγουιν, μίλησε για τη θητεία του Αμερικανού στα «Ελάφια» και τόνισε πως δεν μπορούσε να... ξεδιπλώσει το ταλέντο του.

«Δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να παίξει όπως έπαιζε στα πρώτα 12 χρόνια της καριέρας του» ανέφερε χαρακτηριστικά στο «ESPN». Και προσέθεσε: «Έπαιζε για να κερδίσει μέσα στο σύστημα στο οποίο βρισκόταν».

Σε δύο σεζόν με τους Μπακς ο Λίλαρντ είχε κατά μέσο όρο 24,9 πόντους και 7,1 ασίστ.