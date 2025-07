Χαλιμπέρτον για την στιγμή του τραυματισμού του: «Ήθελα να περπατήσω σαν το Κόμπι, αλλά...»

Ο ηγέτης των Πέισερς θυμήθηκε την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του, που θα τον αφήσει εκτός όλη την επόμενη σεζόν και τόνισε πως ήθελε να μιμηθεί τον Λεμπρόν Τζέιμς στην αντίστοιχη στιγμή, αλλά ήταν αδύνατο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Pat Mcafee Show»:

«Τους είπα: "Αφήστε με να περπατήσω, ο Κόμπι περπάτησε. Θα περπατήσω". Έτσι, όταν σηκώθηκα και πήγα να κάνω ένα βήμα, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα… Οπότε, το γεγονός ότι ο Κόμπι σούταρε μια βολή και έφυγε είναι απίστευτο».

Tyrese Haliburton says he tried to walk like Kobe Bryant after tearing his Achilles, but couldn’t:



