Αποχαιρέτησε τον Μπέντιλ η Βιλερμπάν (pic)

Ο Μπεν Μπέντιλ αποτελεί παρελθόν από τη Βιλερμπάν και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μερσίν.

Η γαλλική ομάδα αποχαιρέτησε τον 29χρονο με μία ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Ευχαριστούμε Μπεν. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Μπεν Μπέντιλ για τους λίγους μήνες που πέρασε στη Βιλερμπάν και του εύχεται τα καλύτερα στο υπόλοιπο της καριέρας του».

Θυμίζουμε πως αγωνίστηκε 9 φορές στην Euroleague τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και μέτρησε 4,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ.

Δείτε την ανακοίνωση:

Thank you Ben ! 🤝



Le club remercie Ben Bentil pour ses quelques mois passés au sein de LDLC ASVEL et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.#LDLCASVEL pic.twitter.com/9jzFUuxy2u