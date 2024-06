Ο Γκριμάου μίλησε για το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα: «Δεν είμαι ηλίθιος, δεν ήταν καλή σεζόν»

Μετά την αποτυχία στο Κύπελλο Ισπανίας και στην Euroleague, η Μπαρτσελόνα έμεινε εκτός διεκδίκησης του τίτλου και στην Liga Endesa, με τον Ρότζερ Γκριμάου να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης.

«Πάντα είχα στήριξη, πάντα την ένιωθα. Αλλά δεν είμαι ηλίθιος. Η σεζόν δεν ήταν καλή. Από εδώ και πέρα, θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

🔵🔴 Roger Grimau, sobre si siente el apoyo del club y su futuro en el Barça



🎙️ “Siempre lo he tenido, siempre lo he sentido. No soy idiota, la temporada no ha sido buena. A partir de aquí, veremos qué pasa” pic.twitter.com/IzQaqVh5Im